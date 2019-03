Meghan Markle laat knobbels op voeten opereren, wat is de oorzaak daarvan en is een operatie nodig? TVM

09 maart 2019

11u50 0 Fit & Gezond Volgens internationale pers is het klaar en duidelijk: op foto’s van rode loper-events spotten zij littekens van enkele centimeters aan de zijkant van de voeten van Meghan Markle, wat volgens hen betekent dat ze zich liet opereren aan haar knobbels. In medische termen wordt gesproken van hallux valgus, een voetafwijking die regelmatig voorkomt. Kinesitherapeut en bewegingsanalist Eddy Mellaerts legt uit.

“Een hallux valgus is een aandoening waarbij je grote teen naar binnen afwijkt en je op de buitenzijde van de voet een knobbel krijgt. Vaak veroorzaakt de afwijking ook klauw- of hamertenen. Soms is de hallux valgus erfelijk, dan zie je hem al op heel jonge leeftijd. Maar bij het gros van de mensen, en vooral bij vrouwen, is een instabiliteit van de voorvoet de oorzaak. Door de instabiliteit gaat je voet doorzakken, waardoor je dikke teen naar binnen draait. De knobbel van het gewricht draait naar buiten. Vaak gaat deze instabiliteit gepaard met een instabiele middenvoet,” vertelt Mellaerts.

“De oorzaak van die instabiliteit in je voor- en middenvoet zijn zwakke voetspieren en een onnatuurlijke voetafrol, bijvoorbeeld veroorzaakt door het dragen van hoge hakken. In plaats van aan de buitenzijde van je voet, rolt je voet bij het stappen naar binnen af, waardoor je de inwaartse beweging van je teen benadrukt. Een hallux valgus kan rood, opgezwollen en pijnlijk aanvoelen; bij sommigen merken we eelt, huidirritatie, blaren en open wonden op. Als je een hallux valgus hebt, kan je de evolutie tegengaan met een steunzool die je voorvoet- en middenvoetboog stabiliseert. Een operatie is dan vaak overbodig. Je draagt die zool in een platte schoen, goed voor een natuurlijke voetafrol en versterking van de voetspieren. Naast steunzolen kunnen spalken, elastische bandages en mousses je teen weer wat rechttrekken, maar de resultaten zijn minimaal én je pakt enkel het symptoom aan.”

“Is de pijn ondraaglijk, vind je amper nog schoenen die passen, heb je esthetische redenen of is je voet nog maar weinig beweeglijk, dan is opereren een mogelijkheid. Of je zo’n operatie wenst en of ze nodig is, hangt af van je klachten en de graad van de afwijking. Meestal zetten de dokters je teen recht met een pin of bout, na de operatie zit je voet ongeveer zes weken in het gips. Bij een erfelijke hallux valgus volstaat een operatie, voor de niet-erfelijke versie is de oorzaak aanpakken een must. Anders duikt je hallux valgus binnen enkele maanden weer op. De oorzaken aanpakken doe je met steunzolen en oefeningen voor sterke voetspieren. Met beide bouw je aan een meer natuurlijke voetafrol.”