#schrijfruimtevol Gesponsorde inhoud Meer veerkracht met levenslessen van 4 bekende mensen Aangeboden door Partena

21 februari 2019

11u44 0

Vallen, opstaan en weer doorgaan? Dat kan je leren. Let eens op hoe vrienden of collega’s met stress en moeilijkheden omgaan. Nog beter: kijk naar bekende mensen in weinig benijdenswaardige posities. Welke levenshouding of strategie hebben zij? Vier inspirerende voorbeelden:

Holocaust-overlever Viktor Frankl: kies zélf hoe je reageert

Psychologiestudenten weten misschien dat Viktor Frankl (1905-1997) de grondlegger is van de Derde Weense school van psychotherapie. Maar nog meer mensen kennen de Oostenrijkse neuroloog van het boek dat hij publiceerde als overlever van de concentratiekampen. Kernidee: zelfs in de gruwelijkste omstandigheden kan je nog een zinvol doel vinden. In de kampen zorgde Frankl voor vrolijke momenten, behandelde hij sombere medegevangenen en werkte hij in gedachten al aan een lezing die hij na zijn bevrijding zou geven. Uiteindelijk, stelt Frankl, kan niemand je innerlijke vrijheid afnemen: de vrijheid om zélf je houding te kiezen in bepaalde omstandigheden.

Onthouden: je kan altijd kiezen, hoe je op een situatie reageert. Word je boos, laat je de moed zakken of accepteer je dat je aan sommige dingen niets kan veranderen en maak je er het beste van?

Depressiegevoelige comédienne Ruby Wax: zorg eerst voor jezelf

In de jaren ‘90 maakte de Amerikaanse actrice en comédienne Ruby Wax furore in Europa met haar brutale en briljante tv-interviews. Haar donkere kant raakte pas later bekend: haar hele leven al kampt Wax met depressies, maar telkens opnieuw veert ze recht. In 2013 haalt ze een diploma psychotherapie en mindfulness aan de universiteit van Oxford. Sindsdien helpt ze met boeken, shows, tv-programma’s en lezingen het taboe op psychische aandoeningen doorbreken. Met vallen en opstaan leerde ze om goed voor zichzelf te zorgen. En dat deelt ze met de wereld. Zo tweet ze soms catchy zinnen als ‘Remember, put your own oxygen mask on first’. Niet alleen nuttig in het vliegtuig, maar ook in je dagelijkse leven.

Onthouden: Zorg eerst dat je zelf genoeg ademruimte en energie hebt, voor je iemand anders helpt. Of ook: stel jezelf niet voortdurend op de laatste plaats.

Ex-rolstoelatleet, sportcoach en spreker Marc Herremans: dankbaar zijn

Begin 2002 maakte triatleet Marc Herremans een gemene val met de fiets en raakte verlamd. Toch nam hij met een immense drive, hulp van vrienden en familie én een aangepaste handfiets nog verschillende keren deel aan de Ironman in Hawaii. Sinds een jaar of tien traint hij andere sportmensen en houdt hij bevlogen lezingen voor ondernemers : hoe kan een tegenslag je creatiever maken en je stimuleren om je grenzen te verleggen? Belangrijk in zijn verhaal: blijf kijken naar het positieve. Beseffen we genoeg dat we van bij onze geboorte betere kaarten hebben gekregen dan de meeste kinderen in Afrika? We zijn geneigd te focussen op wat we niét hebben in plaats van dankbaar te zijn voor de luxe waarin we leven.

Onthouden: concentreer je op het positieve, want er is altijd ook iets dat wél goed gaat. En tel elke dag je zegeningen.

Ex-president Barack Obama: beperk je beslissingen

Barack Obama wist heel goed dat elke beslissing - hoe triviaal ook - een inspanning vraagt van je brein. In de loop van de dag treedt er ‘beslissingsvermoeidheid’ op: keuzes worden moeilijker én vaak minder goed. Daarom deed Obama moeite om te schrappen in triviale beslissingen, zodat hij genoeg mentale energie overhield voor belangrijke zaken. Zo trok hij elke dag hetzelfde type pak aan en hield hij zich niet bezig met wat hij die dag zou eten.

Onthouden: verlies geen brain power met banale keuzes: stel een menuplan voor de hele week op, leg je kleren voor de volgende dag al ‘s avonds klaar en verspil geen energie met onbenullige tweets, foto’s of berichten.

Hoe is het met je veerkracht gesteld? Benieuwd naar andere goede gewoonten? Doe de test en ontdek nog meer inspirerende tips.