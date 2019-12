Meer spiermassa aanmaken? IJsbad na het sporten heeft omgekeerd effect mv

12 december 2019

08u42

Bron: cosmosmagazine 0 Fit & Gezond Ze verminderen pijn, zouden ontstekingen voorkomen en zorgen ervoor dat je meer kan sporten: ijsbaden na het sporten. Het is een concept waar heel wat sporters verknocht aan zijn. Al zouden ze toch niet zo'n groot wondermiddel zijn als gedacht.

Sporten is gezond en maakt je sterk. Hoe meer je sport, hoe gezonder je wordt, toch? Na die zware sportsessie rap een koudwaterbad induiken om sneller terug aan de slag te kunnen, lijkt dus een geweldig idee. Wel, niets is minder waar. Je geeft je lichaam toch echt beter de tijd om even uit te rusten menen onderzoekers. Ijsbaden mogen dan wel een goed gevoel geven, ze verhinderen spierontwikkeling meer dan dat ze zorgen voor stimulatie.

Een groep onderzoekers uit Nederland onderzocht het effect van koud water op de snelheid van spiereiwitsynthese bij mannen die twee weken lang aan gewichtheffen deden. Na iedere sportsessie staken de deelnemers één been twintig minuten lang in een bad met koud water (8°C).

Na de eerste sessie kregen de proefpersonen ook een hersteldrank aangeboden waar aminozuren en een niet-radioactieve vorm van carbon (dat kan opsporen hoe goed de deelnemers hun spieren de aminozuren opnamen) in zat. Wat bleek? Na onderzoek van de deelnemers’ spieren werden minder aminozuren gevonden in het been dat in het koud bad had gezeten. En juist die aminozuren zijn de bouwstenen van proteïnen, wat broodnodig is bij het spierversterkings- en herstellingsproces.

“We wilden zien of het proces veranderd wordt door koud water”, legt onderzoeker Cas Fuchs uit. De wetenschappers zagen na de twee weken training dat de benen die gekoeld werden minder proteïnen bevatten. Al wil deze ontdekking niet zeggen dat een ijsbad niet goed is wanneer je je enkel omslaat. “Kwetsuren en sporten zijn twee heel andere zaken”, legt Fuchs uit.