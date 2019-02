Meer seks hebben & andere leuke tips om je hart jong te houden TVM

04 februari 2019

17u02 0 Fit & Gezond Elk jaar sterven er gemiddeld 30.000 mensen aan hart- en vaatziekten in ons land, wat het meteen ook de belangrijkste doodsoorzaak maakt. Niet roken, een gezonde BMI hebben en niet overdrijven met alcohol zijn nog altijd de beste tips om problemen te voorkomen. Maar er zijn ook (leukere) dingen die je kunt doen.

Varieer qua voeding

Op je voeding letten is belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat je op sla moet leven om een gezond hart te behouden. Belangrijk is om gevarieerd te eten, niet elke dag vlees te bereiden maar ook eens vegetarisch te koken bijvoorbeeld, en dat je vooral onverzadigde vetten binnenkrijgt en geen verzadigde. Goede bronnen daarvan zijn onder andere vette vis zoals zalm, avocado en bepaalde noten zoals paranoten.

Vrij eens wat vaker

Onderzoeken hebben uitgewezen dat je het risico op hartziekten kunt verlagen met 40 tot 50% door regelmatig seks te hebben. Van een leuke tip gesproken.

Laat je masseren

Veel stress hebben verhoogt het risico op een hartinfarct of hartritmestoornissen. Nu is het makkelijk om te zeggen dat je stressvolle situaties beter vermijdt, alleen is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. Laat je daarom eens wat vaker masseren. Een massage zorgt er namelijk voor dat je mentaal en fysiek rustig wordt, wat ook je hart ten goede komt. Het verlaagt ook de bloeddruk, je immuunsysteem wordt er sterker door, je krijgt er een beter humeur van en het is ook nog eens goed voor je huid en spieren. Win-win!

Beweeg meer, maar op een leuke manier

Door amper 30 minuten per dag te bewegen, verlaag je het risico op hartziekten al meteen met 24%. Je hoeft dus niet elke dag af te zien in de fitness als je daar geen zin in hebt. Kijk bijvoorbeeld gewoon tv op een van je talloze devices terwijl je de afwas doet, bel al wandelend met je beste vriendin en ga een dagje shoppen in het weekend.

Slaap!

Volgens een studie van Chicago Medical School lopen mensen die minder dan 6 uur per nacht slapen tweemaal zoveel risico op een beroerte of hartaanval. De slechte effecten voor de hartgezondheid hebben wellicht te maken met verstoringen van de algemene gezondheid en biologische processen van het lichaam. Meer slapen is dus de boodschap.