Meer rokers zoeken hulp om te stoppen: 5 tips van een tabakoloog TVM

22 augustus 2019

17u06 0 Fit & Gezond Almaar meer Vlamingen zoeken hulp als ze willen stoppen met roken, zo zegt Tabakstop, een initiatief van de Stichting tegen Kanker. De website kreeg dit jaar al meer dan 333.000 unieke bezoekers en de smartphoneapplicatie die vorig jaar werd gelanceerd, is intussen al duizenden keren gedownload.

Persoonlijke coaching zit in de lift, klinkt het ook bij tabakologen. Volgens het Riziv hebben 4.763 rokers zich de eerste drie maanden van dit jaar laten begeleiden door een medische professional gedurende 7.741 consultaties. Vergeleken met dezelfde periode in 2017 en 2018 is dat een stijging van 1.500 rokers. Sinds twee jaar betaalt de overheid een deel van de rookstopbegeleiding en -medicatie terug.

Wij vroegen alvast 5 tips aan tabakoloog Laura Jacobs.

1. Schrijf je voordelen en nadelen van roken uit. Zet jouw huidige en lange termijn voor- en nadelen van roken op papier. Het zijn deze items die je zullen aanzetten om een rookstoppoging te ondernemen. Je kan het briefje eventueel op zak steken of uithangen ter herinnering.

2. Zoek iemand die ook wil stoppen. Hierbij heb je het voordeel dat je elkaar kan steunen, aanmoedigen en begrijpen. Samen sterk!

3. Bepaal een stopdatum. Plan deze niet te ver in de toekomst. Zoek een datum waarop je niet te veel blootgesteld zal zijn aan stress of risicosituaties. Denk na wat je ondertussen nog kan doen. Hoe kan je je motivatie verder verhogen? Hoe en door wie kan je jezelf (professioneel) laten ondersteunen? Wie zal je inlichten over je stoppoging? Hoe kan je jezelf belonen?

4. Tracht jezelf bezig te houden of kies enkele nieuwe (gezonde) gewoontes. Focus je op de niet-rokers in je omgeving of op het werk. Hoe brengen zij hun pauze door? Wat doen zij ter ontspanning? Hoe gaan zij om met stressoren of onverwachte gebeurtenissen?

5. Er bestaat niet zoiets als “slechts één” sigaret. Ga je toch in de fout, probeer dan vooral kalm te blijven. Herval staat niet gelijk aan mislukking. Laat je niet te sterk ontmoedigen, het overkomt veel mensen die proberen stoppen met roken. Tracht er iets uit te leren en ga zo snel mogelijk terug door met je gezond voornemen.