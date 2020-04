Meer en engere dromen sinds corona? “Niet abnormaal én zelfs heilzaam”, aldus slaapexperte

Van bedrogen worden door je wederhelft, nachtmerries over Bert en Ernie tot een gevecht met een vroegere vijand: een kleine rondvraag leert ons algauw dat we sinds een aantal weken vaker én intenser dromen. Dat is ook Annelies Smolders niet ontgaan. Ze is psychologe, slaapexperte en oprichtster van Start To Sleep, een onlinetraining van zes weken om beter te leren slapen. “Zowel bij mijn patiënten als bij mijn omgeving merk ik dat er momenteel veel meer gedroomd wordt.” En dat is volgens haar ook erg normaal. “Het zou pas abnormaal zijn mocht dat niet gebeuren.”

Grote opkuis

Dat komt omdat dromen ons helpen om de informatie van overdag te verwerken. Smolders: “Een droom kan je vergelijken met een grote opkuis van je dag. Wat je overdag hoort, verwerk je met andere woorden ‘s nachts. Momenteel krijgen we echter heel de dag door nieuwe, rare, soms angstige educatieve berichten over het coronavirus, een vijand die we moeten bestrijden. Daarbovenop leiden we een heel ander leven nu we met z’n allen thuis moeten blijven. Al die nieuwe dingen die ons pad kruisen, zorgen er dan ook voor dat we veel meer gaan dromen.”

De slaapexperte vergelijkt het met een oudere studie met studenten. “Uit dat onderzoek blijkt dat studenten tijdens de blok- en examenperiode veel meer dromen. Dat komt omdat ze veel meer informatie moeten opslaan dan tijdens een normale studiedag in het academiejaar. Hoe meer informatie je op een dag binnenkrijgt, hoe meer je ‘s nachts dus moet verwerken. Dat geldt ook voor deze tijden. Het is niet alleen een geheel nieuwe situatie, het vraagt ook erg veel om onze dag te organiseren, omdat onze structuur wegvalt én we kijken vaker naar het nieuws; dan is het erg logisch dat ons brein veel meer moet verwerken en dat we vaker dromen.”

Futuristische wezens en Latijnse woordjes

Smolders merkt ook op dat we momenteel over andere dingen dromen. “Ik stel vast dat erg veel dromen over het coronavirus gaan, maar evenzeer over andere ingebeelde vijanden. Al komt dat niet alleen door de informatiestroom over het coronavirus zelf. Veel mensen gamen nu ook ‘s avonds, en dat zijn vaak vechtspelletjes. Daardoor ervaren sommigen een mengelmoes van een droom waarin je vecht met een vijand à la corona, maar ook met futuristische wezens. Anderen gaan dan weer oude dingen waartegen ze al gestreden hebben of waar ze bang voor zijn opnieuw bovenhalen. Dat komt omdat we in een droom telkens nieuwe kennis plakken die we vasthangen aan oude kennis. Velen zullen nu ook meer last hebben van het type dromen waar ze vroeger al eens mee te maken kregen, toen ze gespannen waren. Zo begon ik enkele weken geleden plots weer Latijnse woordjes af te rammelen, iets wat vroeger vaak gebeurde toen ik rusteloos was, maar al jaren niet meer gebeurd was.”

Dromen zijn ook erg gunstig voor je emotionele welzijn Slaapexperte Annelies Smolders

Toch is het volgens Smolders ook goed dat we dromen. “Angstige mensen en perfectionisten zullen spanningsvollere dromen ervaren dan heel rustige types. Maar je hoeft zeker niet bang te zijn van die dromen; ze zijn immers erg heilzaam voor je. Zo helpen ze je niet alleen nieuwe kennis een plaats te geven, maar verwerk je er eveneens de emoties over die feiten mee. Dromen zijn dus ook erg gunstig voor je emotionele welzijn.”

Al heeft waarom we nu vaker dromen nog een andere reden volgens de slaapexperte. “Veel mensen zijn thuis en ervaren minder druk van het werk. Daarom stoppen ze plots abrupt met hun slaapmedicatie. Dat zorgt vaak voor een flinke rebound van slaapklachten, maar ook van dromen en nachtmerries. Wil je ze dezer tijden afbouwen, doe dat dan geleidelijk én onder begeleiding. Aan de andere kant zijn er ook mensen die nu wél naar een slaappil grijpen. Maar dat brengt je slaap zodanig in de war dat het meer dromen of zelfs nachtmerries kan uitlokken. Ook hier geldt dus het credo: bezint eer ge begint.”

Tips voor een rustigere nacht

Maar zijn er manieren hoe we onze nacht iets rustiger kunnen laten verlopen in coronatijden? Volgens Smolders alvast wel. Dit zijn haar beste tips:

- “Vermijd om ‘s avonds nog naar het nieuws of duidingsprogramma’s te kijken. Vaak wordt er dan niet veel nieuws meer gezegd en ze zullen je brein alleen maar angstiger maken. Beperk die informatiemomenten daarom tot ‘s ochtends en ‘s middags. Zo kan je de spanning van de dag stilletjes aan afbouwen. Kies in de plaats daarvan voor een film of een goed boek, zodat je hoofd in een verhaallijn kan kruipen en je je avond rustig kan afsluiten. Een gezelschapsspel is ook een optie, al moet je er dan wel voor zorgen dat je er niet nog meer opgewonden van raakt.

- Sta op op een vast moment. Doordat veel mensen niet meer zo vroeg uit de veren moeten, hebben ze de neiging om wat langer in bed te blijven liggen. Dat zorgt er echter voor dat ze ook ‘s avonds later in bed kruipen en hun slaaproutine verstoord wordt.

- Doe geen dutjes overdag. Doordat we bijna aan ons huis gekluisterd zijn, liggen we een pak vaker neer dan gewoonlijk: in onze tuinstoel in het zonnetje, languit op de bank voor een Netflixmarathon … maar daardoor ervaar je ‘s avonds minder slaapdruk en kruip je later onder de wol, wat ook weer je nachtrust dwarsboomt.

- Vermijd om ‘s avonds alcohol te drinken. Sinds de lockdown openen veel meer mensen ‘s avonds een flesje wijn. Zelfs mensen die vroeger regelmatig op café gingen en daar geen alcohol dronken, doen dat nu thuis wel, alleen of met hun partner. De reden? Sinds onze sociale contacten weggevallen zijn en een cafébezoekje niet meer mogelijk is, zijn we naarstig op zoek naar een andere vorm van gezelligheid, die we nu dus creëren door thuis het glas te heffen. Dat verklaart ook de populariteit van de vele e-aperitieven. Alcohol zorgt er echter ook voor dat je slaapkwaliteit achteruitgaat en je vaker wakker wordt ‘s nachts. Bovendien onderdrukt alcohol je dromen, maar die helpen je net om dingen te verwerken. Daarom zijn ze o zo belangrijk bij trauma’s en rouwprocessen. Bij extreme alcoholverslaafden zien we bijvoorbeeld dat ze overdag beginnen te hallucineren omdat ze zolang hun dromen onderdrukt hebben door hun alcoholmisbruik.

- Drink geen cafeïne- of suikerrijke dranken meer na 16 à 17 uur. Ik merk zelf dat ik thuis, zonder collega’s voor de gezelligheid sneller naar een kopje koffie grijp. Maar die cafeïnerijke dranken hebben een stimulerende werking en verstoren je nachtrust. Ik verban mijn koffiemachine daarom na de middag naar het bergkot. (lacht) Kamp je met slaapproblemen, vermijd dan om nog na 14 uur cafeïne te drinken.”

- Maak een dagplanning. De structuur en regeltjes waar we voor de coronacrisis zoveel lak aan hadden, snakken we nu opnieuw naar net omdat heel onze structuur in duigen gevallen is. Daarom is het belangrijk om een soort van dagplanning te maken. Dat helpt ook met kinderen in huis. Dat betekent niet alleen elke dag op hetzelfde moment opstaan, maar ook de drie eetmomenten inplannen én periodes voor ontspanning. Ik hoor van ouders dat dat vaak goed werkt. ‘s Morgens maken ze samen met de kinderen hun bureautje klaar om te werken voor school, om 10 uur houden ze samen een pauze, ‘s middag lunchen ze samen op hetzelfde moment enzoverder.

- Help je kinderen ‘s avonds te ontprikkelen. Ook veel kinderen kampen dezer dagen met rare dromen. Dat komt omdat ze overdag enorm veel prikkels krijgen nu ze een berg huiswerk op hun boterham krijgen, soms zelfs meer dan op gewone schooldagen. Daarna gaan ze nog gamen en zich verschuilen achter de iPad. Laat ze in plaats daarvan liever wat buiten spelen, ‘s avonds ontprikkelen en geef ze structuur. Zo vermijd je dat ze urenlang achter een scherm zitten gekluisterd of games zitten te spelen, wat hun nachtrust alleen maar ten goede zal komen.”

We verzamelden de beste stukken over slapen en slaapproblemen in dit dossier.

Maar liefst 1 op de 2 Vlamingen slaapt slecht, maar je kan opnieuw leren slapen (+)

Living together, sleeping apart: hoe apart slapen de redding van je relatie kan zijn (+)

We slikken te veel slaappillen: “Maar voor alle slaapverstoorders bestaat een oplossing” (+)