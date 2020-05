Meer dan 90.000 Belgen weten niet dat ze glutenintolerant zijn LDC

16 mei 2020

Veel mensen eten onnodig glutenvrij omdat ze denken dat het gezonder is. Onzin, natuurlijk. Maar het omgekeerde zien we ook: er zijn veel mensen die lijden aan coeliakie of glutenintolerantie, en dat niet eens beseffen. Diëtist Katrien Wellens legt uit hoe dat komt en op welke signalen je moet letten.

Vandaag, op zaterdag 16 mei, is het de Internationale Dag van de Coeliakie. Dat komt blijkbaar geen dag te laat, want in ons land zijn er naar schatting 114.600 mensen met een glutenintolerantie. Slechts 20 procent is daarvan op de hoogte. Met andere woorden: ongeveer 91.680 landgenoten weten niet dat ze ziek worden van gluten.

Vage klachten

Best straf. Glutenvrije producten zijn immers al jaren bezig aan een opmars. In hippe koffiezaken serveren ze - als ze weer opengaan na corona, that is - maar al te vaak glutenvrij brood en gebak, in supermarkten vind je ook rekken vol koekjes zonder gluten. Hoe komt het dat deze ziekte zo onder de radar blijft?

“Klachten veroorzaakt door coeliakie kunnen ook gelinkt worden aan andere aandoeningen of gezondheidsproblemen. Vaak worden ze niet in verband gebracht met een glutenintolerantie”, stelt diëtiste Katrien Wellens, gespecialiseerd in coeliakie. Ze verwijst naar een onderzoek van Schär, een producent van glutenvrije voedingswaren. Daarbij werden 726 Belgen ondervraagd, 265 van hen hebben coeliakie. Darmproblemen en regelmatige diarree zijn de meest prominente symptomen. Bijna 1 op 10 patiënten beweert helemaal geen duidelijke klachten te ondervinden, denk aan vermoeidheid en futloosheid. Reuma, migraines, spierpijnen, plotseling gewichtsverlies en last van aften vullen het lijstje nog aan.

“Die vage klachten maken het zo moeilijk om deze aandoening te diagnosticeren: bij vermoeidheid of futloosheid denken we eerder aan een slaaptekort dan aan een probleem dat gerelateerd is aan onze voeding”, zo gaat Wellens verder. “Tot overmaat van ramp is er een algemene perceptie dat glutenintolerantie iets verzonnen is, een trend. Zelfs bij maaltijden met vrienden stuiten patiënten nog vaak op opmerkingen of misverstanden. Bewustmaking van intoleranties en het stellen van een definitieve diagnose zijn twee cruciale aspecten bij het herkennen van patiënten met coeliakie, om te zorgen voor steun en begrip van de mensen om hen heen.”

Diagnose

Allemaal goed en wel. Maar wat moet je concreet doen als je coeliakiesymptomen herkent? Bezoek eerst en vooral je huisarts om na te gaan of gluten de oorzaak kunnen zijn van je kwaaltjes. Een bloedafname kan meer duidelijkheid geven over de antistoffen die je lichaam tegen gluten aanmaakt. Krijg je een positief resultaat? Om de diagnose met zekerheid te stellen, is een biopsie van de dunne darm noodzakelijk. Daarvoor raadpleeg je het best een maag-darmspecialist.

Aardappelen versus frietjes

Gluten is een kleefstof uit de eiwitten van graankorrels die van nature voorkomt in tarwe, spelt, rogge en gerst, maar niet in haver. Het komt voor in brood, pasta, koekjes, gebak, pizza, bier en bloem. Niét in aardappelen, zolang ze niet bewerkt worden. Dus wel in chips, frietjes en kroketten. Daarnaast duikt het ook op in worstjes, ijs, zoute snacks, snoep, bouillonblokjes, bakpoeder, marsepein, koude en warme sauzen, charcuterie en ga zo maar verder. Nauwkeurig de etiketten van producten lezen, is de boodschap.

Voor wie denkt dat brood en bijgevolg gluten gewoon niet gezond zijn en dat je ze best mijdt, kunnen we kort zijn: voor gezonde darmen is er niets mis met gluten.