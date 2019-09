Meer dan 100 Belgische wetenschappers spreken tegen dat kinderen en zwangere vrouwen niet veganistisch mogen eten TVM

Kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, eten beter niet veganistisch. Dat stelde de Koninklijke Academie voor Geneeskunde eind mei in een nieuwe adviestekst. Een collectief van Belgische gezondheidswerkers en artsen spreekt dat nu tegen en stelt zelfs dat een goed gepland en gevarieerd veganistisch voedingspatroon gunstig is voor de gezondheid in alle levensfasen.

Een groeiend aantal ouders laten hun kinderen veganistisch eten en dat is niet zonder problemen. Tot die conclusie kwam Georges Casimir, professor aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, in mei. In zijn ziekenhuis werden de voorbije maanden verschillende pasgeborenen opgenomen omdat ze door zo’n plantaardig regime uitdrogingsverschijnselen lieten zien, stelde hij.

Casimir was niet de enige die daarover bezorgd is. Hij schreef met verschillende collega’s een adviestekst voor de Franstalige Koninklijk Academie voor Geneeskunde. In die tekst roepen ze op om een veganistisch dieet voor kinderen, maar ook voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, niet toe te staan. “Essentiële vitaminen als D en B12, calcium en ook andere voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een goede ontwikkeling, zijn in dit dieet afwezig”, zo schreven ze. Dat zorgt volgens hen voor “groeiachterstand, psychomotorische vertragingen, ondervoeding en bloedarmoede”. In sommige gevallen zouden deze zaken ook niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden.

“Het veganisme is echt te gevaarlijk voor kinderen die moeten groeien”, vatte Cassimir de volledige adviestekst samen. Hij erkent dat supplementen toegediend kunnen worden, maar is dan nog niet overtuigd. “Wie echt zeker wil zijn of zijn of haar kind bij een veganistisch dieet niets tekortkomt, zou op zijn minst regelmatig bloedafnames moeten laten nemen. Maar wij vinden het niet normaal om zoiets bij kinderen te doen.”

Standpunt is onbegrijpelijk

Heel wat andere Belgische artsen delen die mening echter niet en hebben zich daarom verenigd om te reageren op het rapport van de ARMB. “Wij, gezondheidswerkers (artsen, chirurgen, tandartsen, diëtisten, dokters in de wetenschappen), vinden dat het ARMB zich beroept op systematische tekortkomingen bij een volledig plantaardig voedingspatroon zonder dat er een geldig wetenschappelijk argument wordt aangevoerd om deze bewering te staven. Wij hebben al hun bronnen zorgvuldig nagetrokken en vinden het onbegrijpelijk dat ze met dit standpunt afkomen.”

“De laatste decennia zijn er heel wat wetenschappelijke studies gepubliceerd die het voedingspatroon van vleeseters en veganisten met elkaar vergelijkt. Al deze studies wijzen net op de positieve effecten van plantaardige voeding op gezondheidsparameters die erkend worden als risicofactoren voor hart- en vaatziekten en kanker, de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. Veganisten hebben minder overgewicht, hebben een betere bloeddruk, minder “slechte” cholesterol, minder insulineresistentie (diabetes).”

“Wat betreft kinderen, zwangere en zogende vrouwen zijn er heel wat aanbevelingen gepubliceerd (Amerikaanse, Engelse, Australische, Portugese, Israëlische, Italiaanse, Canadese) die we kunnen samenvatten in de woorden van de American Academy of Nutrition and Dietetics (AND), een organisatie met 67.000 toonaangevende professionals op het gebied van voeding. Zij stellen : ‘Goed beheerde vegetarische (inclusief veganistische) voedingspatronen zijn geschikt en aangepast aan alle levensfasen, zeker ook voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen, adolescenten en sporters.’ De Britse aanbevelingen stellen ook dat er geen minimumleeftijd is voor een veganistisch voedingspatroon.”

“Volgens de meest recente wetenschappelijke publicaties heeft geen enkel onderzoek naar veganisme gezondheidsrisico’s of misvormingen bij pasgeborenen kunnen aantonen. Ze wijzen zelfs op enkele voordelen: minder gewichtstoename bij de moeder tijdens de zwangerschap, minder risico op zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.”

Obesitasepidemie bij kinderen

“Als je kijkt naar de obesitasepidemie bij kinderen, moeten we alle noodzakelijke maatregelen nemen om gezonde voeding vanaf jonge leeftijd te promoten. Het systematisch met de vinger wijzen naar een veganistisch eetpatroon waarvoor we tot nu toe geen bewijs van risico’s hebben, maar integendeel net veel aanwijzingen voor gezondheidsvoordelen, betekent dan ook het verspreiden van verkeerde informatie.”

“In het geval van een veganistisch voedingspatroon moet worden gezorgd voor een dagelijkse opname van voldoende gevarieerde hoeveelheden fruit, groenten, volkoren granen, peulvruchten en bronnen van gezonde onverzadigde vetten onder vorm van zaden en noten (notenpasta bij kleine kinderen). Bij peuters moet er aandacht zijn voor het geleidelijk opdrijven van de hoeveelheid vezels in de voeding. Wie volledig plantaardig wil eten moet wel extra aandacht schenken aan de inname van vitamine B12 en vitamine D en dat geldt voor alle leeftijden. Een tekort aan voedingsstoffen is alleen te vrezen als een groep levensmiddelen uit de voeding wordt geweerd. Een goed uitgebalanceerd plantaardig voedingspatroon met aandacht voor zo veel mogelijk onbewerkt “whole food” plantaardig voedsel zal alle noodzakelijke voedingstoffen aanleveren. Hiermee hopen we kinderartsen en ouders gerust te stellen.”