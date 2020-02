Meer dan 10 bedpartners? Dat verhoogt je risico op kanker tot 91% Nele Annemans

18 februari 2020

10u47

Bron: The Independent 12 Fit & Gezond Koppels die hun hele leven lang trouw blijven aan elkaar, het is een schaars goed geworden. Toch blijkt dat ook een belangrijk gezondheidsvoordeel met zich mee te brengen. Volgens een nieuw onderzoek hebben mensen die de lakens met 10 of meer mensen delen namelijk veel meer kans om kanker te krijgen dan degenen die het bij geen of 1 bedpartner houden.

Voor de studie, die opgezet werd door de Anglia Ruskin University en enkele experts uit Oostenrijk, Turkije, Canada en Italië werden de gegevens van 5.722 Engelse 50-plussers bekeken. Daaruit bleek dat vrouwen die met 10 of meer partners de lakens deelden, 91% meer kans liepen om op latere leeftijd kanker te ontwikkelen dan vrouwen die geen of slechts 1 bedpartner hadden. Bij de mannen die meededen aan het onderzoek was het verschil ietsje minder groot. Zo liepen degenen die 10 of meer bedpartners rapporteerden, 69% meer kans om de diagnose van kanker te krijgen.

In totaal zei 1 op de 5 mannen en iets minder dan 8% van de vrouwen dat ze al met 10 of meer mensen het bed deelden.

De wetenschappers gaven zelf geen reden voor het verband, maar verwezen naar oudere studies. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bepaalde seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) verschillende soorten kanker kunnen veroorzaken”, vertelt co-auteur Lee Smith.

Roken en alcohol

Maar de onderzoekers merkten ook op dat de mensen met de meeste bedpartners, vaker rookten en meer alcohol dronken, wat hun risico op kanker ook kan verhoogd hebben. De deelnemers met de meeste sekspartners waren daarentegen wel fysiek actiever dan degenen met geen of 1 bedpartner.

De studie, die gepubliceerd werd in BMJ Sexual & Reproductive Health, ontdekte ook dat vrouwen die meer dan 5 seksuele partners rapporteerden, 64% meer kans hadden op een chronische aandoening dan degenen die zeiden dat ze er geen of één hadden gehad. Bij de mannen vonden de onderzoekers geen verband.

“Dit geslachtsverschil is erg onverwacht. Mannen hebben gemiddeld immers net meer seksuele partners dan vrouwen en vrouwen laten zich ook vaker screenen op soa’s, waardoor ze normaal op lange termijn minder snel negatieve gezondheidsproblemen ervaren”, aldus de wetenschappers. Er is dan ook verder onderzoek nodig om te achterhalen waar dat verschil tussen mannen en vrouwen vandaan komt.

Voortaan dan celibatair door het leven gaan? Dat hoeft volgens de onderzoekers ook niet. Ze voegden er immers aan toe dat geslachtsgemeenschap zowel lichamelijk als geestelijke voordelen biedt, én dat die niet opwegen tegen de langetermijnrisico’s.