Meer dan 1 op de 4 Vlamingen eet te weinig peulvruchten: “Hun rol wordt nog te vaak onderschat” Nele Annemans

18 september 2019

14u08 4 Fit & Gezond Kikkererwten, linzen, kidneybonen, witte bonen ... Meer dan 1 op de 4 Vlamingen slaagt er niet in om één soort, laat staan meerdere soorten peulvruchten op te noemen. Dat blijkt uit de recente studie die het Vlaams Instituut Gezond Leven deed bij meer dan 500 Vlamingen. “Nochtans zijn peulvruchten gezond, betaalbaar, duurzaam én lekker.”

Dat er heel wat misverstanden bestaan over voeding kwam je hier al uitgebreid te weten. Maar ook de kennis over peulvruchten laat het afweten bij de gemiddelde Vlaming. Dat blijkt uit een enquête die Gezond Leven deed bij 500 Vlamingen. Op de vraag om enkele peulvruchten op te noemen, tast bijna 29% van de respondenten immers compleet in het duister. 19% slaagt erin om peulvrucht op te noemen. 52% kan twee, drie of 4 soorten opsommen. Mensen die 4 soorten kennen, zijn wel uitzonderingen: amper 6% slaagt hierin.

Al komen die resultaten niet geheel onverwacht. Uit een vorig onderzoek uit 2014 bleek al dat kikkererwten, linzen, kidneybonen en andere leden van de peulvruchtenfamilie weinig gegeten worden. 1 op de 5 Vlamingen eet zelfs nooit peulvruchten. De 80% die dat wél doet, zet peulvruchten minder dan wekelijks op het menu.

Toch bieden peulvruchten tal van gezondheidsvoordelen. “De rol van peulvruchten in een gezond eetpatroon wordt nog te vaak onderschat”, vertel Loes Neven, coördinator gezonde voeding bij Gezond Leven. “Peulvruchten zitten tjokvol vezels. Daarvan is bewezen dat ze een gunstig effect hebben op je cholesterol, de darmtransit én ze geven je langer een verzadigend gevoel.”

Ideale vleesvervanger

Maar peulvruchten zijn ook de ideale vleesvervanger volgens Neven. “Peulvruchten zoals kikkererwten, linzen, sojabonen, witte bonen en bruine bonen zijn ook een goede bron van eiwitten, ijzer en enkele B- vitamines, waardoor ze de perfecte vervanger voor vlees zijn, zelfs voor wie niet fulltime vegetarisch eet.”

Regelmatig peulvruchten op je menu zetten helpt met andere woorden om je gewicht op peil te houden en je hart en darmen gezond te houden. Daarom raadt Gezond Leven aan om minstens een keer per week peulvruchten te eten, het liefst zelfs meerdere keren. In de voedingsdriehoek vind je ze namelijk terug in de donkergroene zone, met de boodschap om er ‘meer’ van te eten.

Daarnaast lanceert Gezond Leven ook een campagne om mensen meer aan de peulvrucht te krijgen. Zo zullen er aantrekkelijke, makkelijke recepten gepromoot worden en volgen er tastings en promoacties in supermarkten. “Op die manier ontdekken mensen zelf hoe betaalbaar en makkelijk te bereiden peulvruchten zijn. En welke variatie aan smaken ze te bieden hebben. Linzenstoofpot, kikkererwtensalade, chili sin carne, een hummus van rode bieten: de mogelijkheden zijn eindeloos en dat op elk moment van de dag”, besluit Neven.

Geen inspiratie om te koken met peulvruchten? Hier vind je alvast enkele heerlijke recepten:

Een royale bloemkooltortilla met vegetarische vulling

Een snel oosters ontbijtje

Een caloriearme chocomousse

Een lichte, lekkere voedzame salade zonder vlees

Een bourgondische ovenschotel