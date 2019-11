Meer bewegen kan je risico op dementie met de helft verminderen Nele Annemans

18 november 2019

Een tikkeltje meer motivatie nodig om te bewegen nu het buiten steeds kouder wordt? Een nieuwe studie heeft aangetoond dat een goede conditie je risico op dementie kan halveren.

De studie, die uitgevoerd werd in Noorwegen en gepubliceerd werd in het tijdschrift ‘Lancet: Public Health’ stelde vast dat beweging, zelfs als je er op latere leeftijd mee start, je risico op dementie kan verkleinen en zelfs het risico op overlijden door dementie kan verminderen.

“Als je een slechte conditie hebt, en je verbetert die tot je een goede conditie hebt, halveer je bijna het risico op dementie”, vertelt hoofdauteur van de studie Atefe Tari. “Bovendien verminder je ook je kans op vroegtijdig overlijden door dementie.”

Om tot die conclusie te komen verzamelden Tari en haar team gegevens over een periode van 30 jaar. Daarbij maten ze verschillende keren het fitheidsniveau van de deelnemers met tussenperiodes van 10 jaar, waarna ze nog verschillende follow-ups deden. Daarbij ontdekten de onderzoekers dat de deelnemers die aerobe activiteit, ofwel activiteiten met een lage intensiteit zoals joggen, hadden toegevoegd aan hun routine hun risico op het ontwikkelen van dementie verlaagd hadden met 48%. De wetenschappers vonden ook dat de deelnemers die meer waren beginnen te bewegen tussen de periodes van de tests, hun risico op overlijden door dementie met 28% konden verminderen.

Op dit moment lijden ongeveer 50 miljoen mensen aan dementie en tegen het jaar 2050 zou dat aantal verdrievoudigd zijn. In een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat eerder dit jaar verscheen, werd dan ook al aangeraden om naast niet te roken, fysiek actief te blijven als je je risico op dementie wil beperken. “Een actieve levensstijl bevordert de gezondheid van het brein”, zei de WHO toen, die zich hiervoor baseerde op grootschalige studies over dementie en de ziekte van Alzheimer.