Mediterraan dieet opnieuw verkozen tot gezondste eetpatroon

NA

04 januari 2020

07u56 0 Fit & Gezond Het mediterrane eetpatroon is voor de derde keer op rij uitverkozen tot het gezondste dieet in het ‘Best Diet Report 2020’. Dat rapport wordt jaarlijks uitgebracht door U.S. News & World Report, een van de grootste nieuwsplatforms van de Verenigde Staten.

Al voor het tiende jaar op rij evalueert U.S. News & World Report de meest populaire diëten in zijn jaarlijkse dieetrapport. Het panel van gezondheidsdeskundigen van het U.S. News & World Report omvat voedingsdeskundigen, artsen en andere specialisten inzake diabetes, hartgezondheid, menselijk gedrag en gewichtsverlies. De diëten zijn gerangschikt in acht categorieën, waaronder preventie en beheersing van diabetes en hart- en vaatziekten en waarschijnlijkheid van gewichtsverlies.

En daar prijkte het mediterrane dieet weer helemaal bovenaan als beste dieet in het algemeen. Bij dat dieet eet je zoals de landen die grenzen aan de Middellandse Zee waar veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, volle granen, magere zuivelproducten, olijfolie, gevogelte, vis en een matig alcoholgebruik op het menu staan. Het mediterrane dieet stond ook bovenaan de lijst voor beste dieet voor diabetes, het makkelijkste dieet om te volgen en het beste dieet om gezond te eten.

Van het mediterrane dieet is al langer geweten dat het je gezondheid bevordert. Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven loop je erdoor minder risico op een hartinfarct, hartfalen, een ischemische beroerte (CVA) en hart- en vaatziekten. Daarom komen de belangrijkste richtlijnen van het mediterrane voedingspatroon grotendeels overeen met die van voedingsdriehoek die in Vlaanderen gebruikt wordt:

- Baseer je maaltijden op zetmeelrijke koolhydraten zoals brood, pasta, rijst en aardappelen. Kies voor volkoren varianten en eet aardappelen in de schil.

- Eet dagelijks minstens vijf porties groenten of fruit.

- Kies magere eiwitten zoals mager vlees (bijv. gevogelte), vis (bijv. zalm of tonijn), eieren en peulvruchten.

- Zet melk en zuivelproducten (kaas of yoghurt) op het menu als bron van eiwitten en calcium.

- Beperk het gebruik van producten rijk aan vet en/of suiker.

WW, het vroegere Weight Watchers, is dan weer voor het tiende jaar op rij uitgeroepen tot het beste afslankdieet. Daarnaast werd WW erkend als het beste commerciële dieetprogramma en als vierde gezondste dieet om te volgen.