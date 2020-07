Mediteren met vrienden: samenwerking tussen Headspace en Snapchat maakt het mogelijk Valerie Wauters

24 juli 2020

08u56 0 Fit & Gezond Dat meditatie hoofdzakelijk een solo-activiteit is moeten we je vast niet meer vertellen. Dankzij een samenwerking tussen de meditatie-app Headspace en Snapchat kan je dat nu ook samen met je vrienden. Op deze manier willen de makers het praten over mentale gezondheid makkelijker maken.

Volgens Forbes krijg je met de nieuwste Snapchat-update toegang tot de Headspace Mini’s, een mini-versie van de Headspace-app waarbij je uit zes verschillende (gratis!) onderwerpen kan kiezen. Of het nu beter leren ademen is of een paniekaanval temperen: er is voor elke stemming wel een minimeditatie beschikbaar. Hoewel je deze oefeningen perfect alleen kan uitvoeren, is er ook een mogelijkheid om samen met een vriend te mediteren. En dat is nieuw én exclusief voor Snapchat, want vooralsnog kon je op Headspace enkel in je eentje tot rust komen.

Volgens een woordvoerder van Snapchat is er een zeer goede reden waarom deze groepsfunctie werd toegevoegd. “Gebruikers wenden zich meestal tot hun vrienden wanneer ze gevoelens van angst, depressie en stress ervaren. Met deze functie hopen we dan ook om een veilige ruimte voor vrienden te bieden om mindfulness te beoefenen. Daarnaast kunnen ze bemoedigende berichten sturen naar vrienden die zich niet goed voelen.” De teams achter Snapchat en Headspace hopen hiermee dat ze hun gebruikers opener kunnen laten spreken over mentale gezondheid, en dat op een makkelijke en toegankelijke manier. Zo is het ook mogelijk om een speciale Headspace-sticker naar een vriend of vriendin te appen, om zo je gevoelens duidelijk te maken.

Wil je toegang tot de Headspace Mini in Snapchat? Update je app dan naar de nieuwste versie en klik vervolgens op het raketpictogram in de chatfunctie om daar de mini te vinden.