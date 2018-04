Mediteren en lopen combineren: vind rust door ‘mindful running’ Jente Hautekeete

03 april 2018

17u33

Bron: PureWow, mindbodygreen Fit & Gezond Hoewel meditatie een goede manier kan zijn om je gedachtengang even stop te zetten is 20 min stilzitten niet voor iedereen weggelegd – zeker niet met de gaan-en-blijven-gaan-mentaliteit van nu. 'Mindful running' kan hier een oplossing bieden door sport en meditatie te combineren.

‘Mindful running’ vermindert stress, verbetert je nachtrust, creativiteit en ook nog de conditie, geen reden om het niet te doen dus. Door rust te vinden tijdens het joggen kan je achteraf met een frisse blik terug je dag verder zetten. Tijdens het lopen houd je best rekening met drie zaken: ademhaling, looppas en de tien-tellen-regel.

Ademhaling

Focus tijdens het lopen volledig op je ademhaling, zo hard dat er geen ruimte over blijft om je druk te maken over andere zaken. Je start best met wandelen voor je direct over gaat op joggen, zo kan je makkelijker een controleerbaar patroon vinden. Bijvoorbeeld: adem in, 3 stappen, adem uit, 3 stappen. Kies een tempo dat goed aanvoelt.

Je kan ook best ademen door je neus, dit zou een rustgevend effect hebben op je lichaam. Wie door zijn mond ademt verliest sneller controle.

Looppas

Probeer je houding en looppas te controleren. Niet onnodig te veel op en neer springen tijdens het lopen dus, hiermee verspil je energie en belast je je gewrichten. Om dezelfde reden kan je je armen best in een lichte hoek van 90° houden en niet ongecontroleerd laten slingeren langs je lichaam. Een rechte is houding ook erg belangrijk. Met een rechte rug en opgeheven hoofd lopen zou voordelig zijn voor je schouders, rug en knieën.

Tien tellen

Om zeker te zijn dat je niet terug begint te piekeren kan je de tien-tellen-regel toepassen. Dit is het tellen van je ademhaling. Na tien keer in en uit ademen begin je opnieuw. Wanneer je het tellen beu bent kan je altijd focussen op je omgeving. Het geluid van je voeten die de grond raken of de omgeving waarin je loopt bewonderen.