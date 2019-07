Exclusief voor abonnees Meditatie voor praktische geesten Lynn Guillaume

12 juli 2019

09u54

Bron: Goed Gevoel 0 Fit & Gezond Denk je bij mediteren aan hocus pocus, ­wierookstokjes en Boeddhabeelden? Think again! Mediteren hoeft niet zweverig te zijn. Het effect van meditatie is even groot als dat van antidepressiva.

Neem een stukje van je favoriete chocolade. Bekijk het aandachtig, ruik eraan, neem diep adem en proef met mondjesmaat. Wat ruik, proef, denk en voel je? Zo eenvoudig is meditatie. Mediteren oefent je in bewustzijn. Merk je dat je bewuster van je chocola geniet dan wanneer je het in sneltempo naar binnen werkt? Dan is meditatie misschien toch iets voor jou!

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis