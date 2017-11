Medische doorbraak: nieuwe behandeling halveert aantal migraineaanvallen ND

Fit & Gezond Een nieuwe aanpak om migraine te voorkomen, zou het aantal aanvallen en de hevigheid ervan kunnen inperken. Dat blijkt uit twee recente klinische studies in het Verenigd Koninkrijk. "Een grote doorbraak", klinkt het hoopvol bij de wetenschappers.

Eén op de zeven mensen wereldwijd heeft regelmatig last van migraine. Bij vrouwen komt het tot drie keer vaker voor dan bij mannen. Twee klinische studies in het Britse King's College Hospital waarin een nieuwe aanpak getest werd, leveren hoopgevend resultaat op: 50% van de proefpersonen uit één studie zag het aantal migraineaanvallen per maand halveren.

Nieuwe behandeling

De behandeling die gebruikt werd bij de klinische testen is de eerste die specifiek ontworpen is om migraine te voorkomen. Er wordt gewerkt met antilichamen, die inwerken op bepaalde chemicaliën in in het brein. Onderzoek heeft aangetoond dat een bepaalde chemische stof in het brein - CGRP of 'calcitonin gene-related peptide' - verantwoordelijk is voor zowel de pijn als gevoeligheid aan licht en geluid bij migraine-aanvallen. Verschillende farmaceutische bedrijven deden een poging om antilichamen te ontwikkelen die de stof CGRP kunnen neutraliseren.

Hoopgevende resultaten

De eerste klinische test werd uitgevoerd bij 955 proefpersonen met episodische migraine, wat betekent dat je minder dan 15 keer per maand last hebt van een aanval. Door het antilichaam Erenumab toe te dienen, zagen 50% van de proefpersonen het aantal migraine-aanvallen per maand gehalveerd naar acht naar vier.

Een tweede antilichaam werd getest op 1.130 patiënten met chronische migraine, oftewel een gemiddelde van meer dan 15 aanvallen per maand. 41% van die patiënten zagen ook het aantal dagen met migraine afnemen, vergeleken met 18% die geen behandeling kregen.

Professor Peter Goadsby, die de eerste proef leidde, legt uit aan BBC: "Het is een grote doorbraak, want we kunnen hierdoor de aandoening beter begrijpen en toewerken naar een medicijn. Zowel het aantal aanvallen als de hevigheid ervan namen af. Deze patiënten krijgen een deel van hun leven terug."

Niet het enige medicijn

Het toedienen van antilichamen is niet de enige mogelijke preventieve behandeling voor migraine. Ook pillen voor epilepsie of hartaandoeningen werden eerder al in de strijd geworpen, net zoals botox. Maar volgens Simon Evans van de Britse organistie Migraine Action werken die niet voor iedereen en komen er veel bijwerkingen bij kijken.

Er wordt nu gehoopt dat de ontdekking van CGRP en het werken met antilichamen leidt tot minder bijwerkingen. Een mogelijk obstakel is dat antilichamen duurder zijn om te maken dan andere behandelingen. Dr Andy Dowson, die verantwoordelijk is voor de afdeling rond hoofdpijn in Kent en Londen: "Ik ben erg enthousiast dat er een nieuwe behandeling op komst is. Maar we moeten wel nog te weten komen hoeveel het gaat kosten, bij wie het werkt enzovoort, waarvoor meer onderzoek nodig is."