Medische 'bijbel' vormt handige eerste hulp bij reisongevallen Dokter, spoed of 112: beoordeel zélf medische symptomen met thuisgids Kristel Mauriën

30 juni 2018

14u10 0 Fit & Gezond Naar de spoed, de huisarts of zelf medische zorg toedienen? Hoe vaak heb je jezelf die vraag al niet gesteld bij een medisch probleem? Spoedarts Frédéric Adnet schreef een handige ‘bijbel’ om onnodige bezoeken aan de spoeddienst te vermijden.

Al jaren trekken spoedartsen aan de alarmbel omdat te veel patiënten met lichte verwondingen of klachten naar de spoeddienst trekken, terwijl ze absoluut geen spoedverzorging nodig hebben. Helaas blijven de cijfers stijgen. Uit de laatste onderzoekscijfers (2015) van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bleek zelfs dat jaarlijks 4,5 miljoen patiënten de Belgische spoeddiensten bezochten, wat een stijging is van 40 procent ten opzichte van 2010.

Ruim de helft — 2,66 miljoen — zag overdag een spoedarts en ongeveer één op de vier meldde zich ’s nachts of in het weekend aan. Opvallend is dat meer dan zeven op de tien patiënten op eigen initiatief naar de spoedgevallendienst trekken. Zijn we dan allemaal hypochonders of is het zo slecht gesteld met onze gezondheid? «Het is een dubbel fenomeen, want anderzijds zijn er elk jaar tienduizenden mensen die níet naar een dokter gaan als ze klachten hebben waarvoor een behandeling nodig is», weet dokter Frédéric Adnet, gespecialiseerd in spoedgeneeskunde.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN