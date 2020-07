Zomermigraine? Neuroloog licht mogelijke triggers toe

Voor sommige mensen is de zomer lang niet zorgeloos. Omdat ze hoofdpijn of migraine krijgen als ze in de zon zitten. Maar bestaat er wel iets als ‘zomerhoofdpijn’? “Zon en hitte zijn maar enkele mogelijke triggers”, legt neuroloog Jan Versijpt (UZ Brussel) uit.

Medisch advies Voor sommige mensen is de zomer lang niet zorgeloos. Omdat ze hoofdpijn of migraine krijgen als ze in de zon zitten. Maar bestaat er wel iets als ‘zomerhoofdpijn’? “Zon en hitte zijn maar enkele mogelijke triggers”, legt neuroloog Jan Versijpt (UZ Brussel) uit.

Eén op de vijf Belgen heeft gedurende zijn leven last van migraine, maar vrouwen drie keer vaker dan mannen. Heel wat migrainepatiënten hebben geen idee wat de aanvallen uitlokt, en ook voor de wetenschap blijft het een raadsel. Toch zijn sommigen ervan overtuigd dat ze ‘zomerhoofdpijn’ hebben. “Wellicht gebruikt men die term in de volksmond, omdat een aantal triggers voor migraine aan de zomer gelinkt worden: zonlicht, hitte, verandering van bioritme... Die lokken een aanval uit, maar zijn er niet de oorzaak van”, zegt neuroloog Jan Versijpt (UZ Brussel). “‘Zomermigraine’ is alleszins geen wetenschappelijk bewezen aandoening. Er zijn wel al meerdere onderzoeken gedaan naar klimatologische triggers en migraine, maar het blijft voor de wetenschap een raadsel waarom die bij de ene tot problemen leiden en bij de andere niet.”

Stress, hormonale veranderingen en veranderingen in het bioritme vormen de top drie van meest voorkomende triggers Jan Versijpt (UZ Brussel)

“Gemiddeld hebben migrainepatiënten twee à drie triggers die een aanval kunnen uitlokken”, vervolgt Versijpt. “Klimatologische omstandigheden zoals fel zonlicht en hitte staan pas op de vierde plaats in de ranglijst van meest voorkomende triggers. Stress, hormonale veranderingen en veranderingen in het bioritme vormen de top drie. Al zijn het niet steeds dezelfde triggers die migraine uitlokken.”

De Wereldgezondheidsorganisatie zette migraine op de tweede plaats in de lijst van kwalen die de grootste impact hebben op het dagelijkse leven. Versijpt: “Men spreekt van migraine bij eenzijdige, kloppende hoofdpijn die verergert bij inspanning, samengaat met misselijkheid en/of overgevoeligheid voor licht en/of geluid. Deze symptomen houden zonder behandeling tussen de vier uur en drie dagen aan. Patiënten die overgevoelig zijn voor licht kunnen tijdens de zomermaanden meer kans lopen op een migraineaanval, maar dat is niet per se zo. Het is een combinatie van verschillende boosdoeners die de aanval uitlokt. Er is wel aangetoond dat alcohol een aanval kan uitlokken, en sommige mensen drinken tijdens de zomermaanden meer. Ook een vochttekort — te weinig water drinken dus — kan een trigger zijn, net zoals een kortere nachtrust.”

Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan om regelmatig te leven, stress te mijden, gezond te eten, voldoende te slapen en regelmatig te bewegen (minstens drie keer per week) Jan Versijpt (UZ Brussel)

Migraine voorkomen, is niet altijd zo evident, volgens Versijpt. “Omdat je er niet van kan genezen, raden we triggermanagement aan: je triggers leren kennen en ze aanpakken. Al is het natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan om regelmatig te leven, stress te mijden, gezond te eten, voldoende te slapen en regelmatig te bewegen (minstens drie keer per week). Regelmatig bewegen lijkt voor wie lijdt aan inspanningsgebonden hoofdpijn misschien paradoxaal, maar een warming up en een cooling down is voor sommigen al genoeg om dat te voorkomen. Voorkom alleszins dat je heel snel overschakelt op hevige inspanningen.”

Migraine kan matige tot ernstige pijn veroorzaken, maar niet iedereen hoeft meteen naar medicatie te grijpen. “Voor sommigen is het al voldoende om rust op te zoeken, even in bed te kruipen of een koud kompres of washandje tegen het hoofd te houden. Pijnstillers zoals Dafalgan, aspirine en Brufen verminderen ook het lijden tijdens een aanval. Maar voor een deel van de bevolking helpt dit allemaal niet. Wie chronische migraine heeft, heeft meer aan migrainespecifieke pijnstillers als triptanen. Medicatie nemen om migraine te voorkomen, kan ook. Wie regelmatig of langdurige aanvallen heeft, kan preventief dagelijks medicatie slikken.”

MOGELIJKE MIGRAINETRIGGERS

Volgens een recente studie (*) negeren één op de zes migrainepatiënten in België de triggers van hun aanvallen. Toch is het belangrijk om ze te kennen, zodat je ze kan voorkomen. Deze triggers kunnen je parten spelen, ‘s zomers én in andere seizoenen:

- Alcohol

Gezellig samen een wijntje op een terras drinken of genieten van een cocktail in de strandbar, kan een aanval uitlokken. Drink mate en stop meteen als je de symptomen voelt opspelen.

- Dehydratatie

Bij één op de drie migrainepatiënten is dehydratie een trigger. Voldoende water drinken is sowieso belangrijk, maar tijdens de zomermaanden - en zeker bij hoge temperaturen - nog meer. Drink minstens 1,5 liter water en vermijd vochtafdrijvende dranken: alcohol dus.

- Hitte en onweer

Hitte, onweer, verandering in luchtdruk... zijn bekende triggers. Wie hier heel gevoelig voor is, blijft het best binnen.

- Onregelmatig slapen

Profiteren van de lange dagen en korte nachten is verleidelijk in de zomer. Of misschien is lang uitslapen wel je favoriete bezigheid tijdens je welverdiende vakantie? Wees je ervan bewust dat een onregelmatig slaappatroon een mogelijke migrainetrigger is. Door elke avond op hetzelfde tijdstip te gaan slapen en ‘s ochtends op hetzelfde tijdstip op te staan, kun je een aanval voorkomen. Wat je ook beter niet doet voor het slapengaan: muziek beluisteren of filmpjes op je smartphone of tablet bekijken.

- Parfums

Bepaalde geuren kunnen receptoren activeren die op hun beurt migraine opwekken of verergeren. Parfums en/of producten met chemische geurtjes vermijd je dan ook het best.

- Te veel medicatie

Te veel medicatie nemen tegen migraine of om migraine te voorkomen, kan net een aanval veroorzaken. Neem je tijdens je vakantie preventief medicatie om niet geveld te worden, bespreek het dan eerst met je huisarts zodat je zeker het juiste doet om een zorgeloze vakantie te hebben.

- Zonlicht

Het is bewezen dat natuurlijk licht, felle lampen en knipperlichten migraine triggeren. Draag dus altijd een zonnebril als je het moeilijk hebt met fel zonlicht.

Lees ook:

Getekend door de zon: veel zonnen laat sporen na op je huid (maar de link met melanoom is minder duidelijk dan je denkt) (+)

Tekentijd, dus oppassen geblazen. Katrien (55) heeft al 17 jaar de ziekte van Lyme: “Ik mis mijn leven” (+)

Verzwakken in tijden van tweede coronagolf is uit den boze. Diëtist Sanne Mouha vertelt hoe je dankzij voeding je immuniteit boost (+)