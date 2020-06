Zelf je bloeddruk meten: dit moet je weten Charlotte Fouquet

Bron: HLN Shop 0 HLN Shop Je bloeddruk zegt veel over je gezondheid. Het is daarom aan te raden om je bloeddruk regelmatig te meten, zodat je schommelingen, en meer in het bijzonder een verhoging, tijdig kan detecteren. Steeds meer mensen halen daarom een bloeddrukmeter in huis. Maar is dat wel verstandig? Wat zijn de voor- en nadelen van zelf je bloeddruk meten?

Waarom je bloeddruk controleren?

Over een lage bloeddruk hoef je je doorgaans niet al te veel zorgen te maken, hoewel dat bijvoorbeeld duizeligheid kan veroorzaken. Een hoge bloeddruk is een heel ander verhaal. Een langdurige, hoge bloeddruk kan immers schade berokkenen aan je hart- en vaatstelsel. Zeker als er risicofactoren van tel zijn – zoals weinig bewegen, overgewicht, roken, een stressvol leven en erfelijkheid – is je bloeddruk in de gaten houden geen overbodige luxe.

Voor- en nadelen van zelf je bloeddruk meten

Uiteraard kan je bij je huisarts terecht om je bloeddruk te laten meten, maar het zelf doen biedt wel wat voordelen :

• Zelf je bloeddruk meten geeft je de mogelijkheid om regelmatiger te meten, waardoor je je bloeddruk nauwgezet kan opvolgen op lange termijn.

• Je kan zelf bepalen wanneer je meet en bent dus niet verplicht om telkens een afspraak te maken met de huisarts. Zo kan je een rustig moment uitkiezen, wat noodzakelijk is voor een goede meting.

• Je vermijdt de zogenaamde ‘witte-jas-hypertensie’. Dat fenomeen houdt in dat iemands bloeddruk verhoogd is, enkel en alleen uit angst voor de dokter of het ziekenhuis.

Toch zijn er ook een aantal aandachtspunten die gepaard gaan met zelf je bloeddruk meten:

• Is je thuissituatie de oorzaak van stress of spanningen, dan zal dat ook te zien zijn als je daar je bloeddruk meet. In dat geval is het toch beter om een andere plek, of de rust van een dokterskabinet, op te zoeken.

• Voor sommige mensen heeft een eigen bloeddrukmeter tot gevolg dat ze obsessief gaan meten. Dat op zich kan al een stressor zijn die leidt tot een hogere bloeddruk.

• Je bloeddruk meten heeft pas zin als je het regelmatig en nauwkeurig doet. Wie zich laat ontmoedigen door een slecht resultaat, en daarom volgende metingen vermijdt, laat zich toch maar beter begeleiden door een arts.

Je hebt een te hoge bloeddruk, wat nu?

Meet je zelf je bloeddruk en stel je vast dat die al enkele metingen na elkaar verhoogd is, dan is het aangewezen je huisarts te bezoeken. Hij of zij zal zelf de controle uitvoeren en je indien nodig adviseren over een behandelplan. Dat kan een gedragsverandering zijn, bijvoorbeeld meer bewegen of gezonder eten, maar ook medicatie kan in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn.

