Week van het Zien: “Bijna helft van Belgen heeft klachten over ogen” HR

04 oktober 2019

08u28

Bron: Belga 0 Medisch Bijna de helft van de Belgen heeft klachten over het gezichtsvermogen, maar we zetten nauwelijks de stap om er iets aan te doen. Nochtans kan minstens de helft van al het verlies van gezichtsvermogen voorkomen worden, als het in een vroeg stadium wordt opgespoord en behandeld. De Week van het Zien, van 5 tot 12 oktober, wil alle Belgen motiveren om een oogmeting te doen.

“Het risico op slechtziendheid is door onze levensstijl erg groot”, aldus Serge Bruninx, Vlaams voorzitter van de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond van België. “We kijken meer dan ooit op korte afstand doordat ons leven zich afspeelt op smartphones en kleine beeldschermen of doordat we te veel lezen in slecht verlichte kamers.”

Cijfers van de vorige editie van de Week van het Zien leren dat meer dan de helft de laatste vijf jaar niet op controle ging. Op hetzelfde moment lopen de klachten hoog op. We zien onscherp en hebben last van pijnlijke, branderige, gevoelige of rode ogen. Dat was vorig jaar het geval bij bijna de helft van de screenings (42 procent). Een kwart van alle geteste personen werd doorverwezen naar de oogarts. Bijna de helft kreeg het advies om de sterkte van zijn brillenglazen of contactlenzen na te kijken. Slechts 30 procent had een perfect zicht, al dan niet met bril of contactlenzen.

Via www.weekvanhetzien.be vind je wie in jouw buurt deelneemt aan de Week van het Zien en waar je die week terechtkunt voor een vrijblijvende oogmeting.