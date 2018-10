Waarom overgewicht soms ook een voordeel kan zijn Marga van Zundert

08 oktober 2018

15u39

Bron: Trouw 0 Medisch advies Mensen met overgewicht leven korter, maar op de intensive care zorgt obesitas voor een driemaal grotere overlevingskans. Een ware paradox of een statistische curiositeit?

Dik zijn is niet ­gezond. Statistieken laten daar geen misverstand over bestaan: wie overgewicht heeft, leeft gemiddeld een jaar korter. Bij ernstig overgewicht, oftewel obesitas, loopt dat op tot zo’n drie jaar. Toch constateerde de Amerikaanse arts Erwin Fleischmann rond de eeuwwisseling dat juist dikkere nierdialysepatiënten langer overleven. Hij noemde het fenomeen de obesitasparadox. En al snel verschenen er meer: overgewicht zou ook beschermen tegen sterfte aan hartfalen, reuma, chronisch obstructief longlijden (COPD) en acute infecties. Je zou er haast dagelijks slagroomtaart voor gaan eten. Of je in ieder geval niet zo druk maken over een kilo extra.

