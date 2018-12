Voedingsexpert waarschuwt voor ‘kankerverwekkende chemicaliën’ in spek: “Vleesindustrie gaat zelfde weg op als tabaksfabrikanten” LH

31 december 2018

09u35

Bron: The Guardian 0 Medisch advies Moeten de Britten binnenkort vrezen voor hun traditioneel ontbijt? Als het van voedingswetenschapper Chris Elliott afhangt wel. Hij roept de vleesindustrie op om te stoppen met de verwerking van kankerverwekkende chemicaliën in spek en ham. “De vleesindustrie zal een even slechte reputatie krijgen als de tabaksfabrikanten.”

De Britten zijn er nog altijd dol op. Naast baked beans en roerei zijn ook worstjes en spek de vaste onderdelen van hun traditioneel ontbijt. Om die vleeswaren langer houdbaar te maken en een aantrekkelijke roze kleur te geven, voegen vleesverwerkers nitraten toe. Maar die bewaarmiddelen zouden helaas ook gevaren voor de gezondheid met zich meedragen. Verschillende onderzoeken toonden aan dat ze het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers verhogen. Een team van wetenschappers en Britse politici doet om die reden nogmaals een oproep aan de vleesindustrie.

Wetenschappelijke consensus

Volgens Elliott, een voedingswetenschapper die het onderzoek van de Britse regering naar het paardenvleesschandaal leidde, en Aseem Malhotra, een cardioloog, is er een “wetenschappelijke consensus over het feit dat de nitraten die worden gebruikt bij verwerkt vlees, zorgen voor de aanmaak van de nitrosamines.” Die stoffen ontstaan in de maag uit nitraten en zouden bij de mens kankerverwekkend zijn.

Volgens de onderzoekers veroorzaakt de consumptie van bewerkte vleeswaren, met chemicaliën zoals nitraten erin verwerkt, elk jaar 6.600 darmkankergevallen in het Verenigd Koninkrijk - dat is vier keer het aantal jaarlijkse dodelijke slachtoffers op de Britse wegen. De wetenschappers willen dan ook dat het probleem even serieus wordt genomen als de hoeveelheid suiker in voedsel.

“De vleesindustrie moet snel handelen, of anders riskeert het een even slechte reputatie als de tabaksindustrie te krijgen”, waarschuwen ze.

Waarschuwing WHO

In 2015 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport die zegt dat bewerkt vlees elk jaar verantwoordelijk is voor 34.000 gevallen van darmkanker. Bewerkt vlees, zoals charcuterie en hamburgers, zou volgens dat rapport even schadelijk zijn als sigaretten. Specialisten nuanceerden echter de alarmerende boodschap.

De Universiteit van Glasgow kwam dit jaar nog op de proppen met een studie die zegt dat vrouwen die minder rood vlees eten, minder kans hebben om borstkanker te krijgen. De onderzoekers verzamelden gegevens van 262.195 Britse vrouwen en analyseerden de relatie tussen borstkanker en het regelmatig eten van rood vlees en charcuterie.

Psychische problemen

De John Hopkins University School of Medicine in de VS suggereerde dit jaar zelfs een direct verband tussen nitraten en een verhoogde kans op psychische problemen. De Amerikaanse universiteit onderzocht tien jaar lang meer dan 1.000 mensen met en zonder een psychiatrisch verleden. Bij patiënten die met manische episoden in het ziekenhuis werden opgenomen, was het drie keer meer waarschijnlijk dat ze bewerkt vlees met nitraten hadden gegeten.