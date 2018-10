Twee op de drie dokters hebben moeite met vragen over menopauze SVM

09 oktober 2018

14u36

Twee op de drie artsen hebben moeite om vragen van hun patiënten te beantwoorden over de menopauze, de gevolgen en de behandeling ervan. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van de Belgische Vereniging voor Menopauze (BVM) bij meer dan 1.300 vrouwen en een zestigtal huisartsen.

Negen op de tien vrouwen vrouwen verwachten dat hun arts in staat is hen te begeleiden bij hun menopauze. Dat niet alle artsen zich daarvoor geschikt achten, komt volgens henzelf door een tekort aan opleiding en de polemieken over de behandeling en de gevolgen.

Hormonenbehandelingen hebben een slechte reputatie als gevolg van een studie uit de jaren 2000 van het Women's Health Institute. Die toonde aan dat er gezondheidsrisico's (zoals borstkanker) aan verbonden waren. Maar volgens een professor gynaecologie concentreerde men zich bij die studie op vrouwen rond 65 jaar. "Als men de resultaten bekijkt van vrouwen tussen 50 en 60 waren de resultaten eigenlijk gunstig", aldus Serge Rozenberg.

Boodschap verdwaald geraakt

Vrouwen uit die leeftijdscategorie hebben vaak een enorme baat bij een hormonenbehandeling om de levenskwaliteit na de menopauze te verhogen, maar die boodschap is verdwaald geraakt. "Als specialisten betreuren we dat een hele generatie vrouwen aan symptomen van de menopauze lijdt, maar geen gebruik maakt van de mogelijke oplossingen", aldus Rozenberg.

Naar aanleiding van de enquête startte BVM met een informatieproefproject bij artsen en wil het ook werk maken van een globale sensibilisering. Dat gebeurt onder meer door de organisatie van 'Menopauze-Cafés' op 20 oktober in acht Belgische steden. In Vlaanderen kan u daarvoor terecht in Affligem, Hasselt, Lier en Roeselare. Vrouwen (en hun partners) kunnen er ervaringen uitwisselen over de menopauze met andere vrouwen en hun vragen stellen aan experts ter zake.