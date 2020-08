Test je eigen temperatuur voor je buitenshuis gaat: hoe doe je dat best en met welke thermometer?

Vanaf nu meet je beter thuis eerst jouw temperatuur vooraleer je naar de luchthaven afzakt. Wie meer dan 38 graden koorts heeft, krijgt immers geen toegang meer tot zijn vlucht. Op welke manier neem je thuis best zelf je temperatuur en met welk soort koortsthermometer doe je dat het best? Thermofysiologisch expert Hein Daanen legt uit.

Wie straks vanop de luchthaven van Zaventem vertrekt, moet eerst een temperatuurcontrole doorlopen met een thermische camera voor hij de terminal bereikt. Heb je een verhoogde temperatuur, dan volgt een dubbelcheck en daarna zelfs een derde controle van een medisch team op de luchthaven. “Op die manier stimuleert de luchtvaartmaatschappij in de eerste plaats dat zieke mensen thuisblijven en niet naar de luchthaven komen”, zegt Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Als reiziger ga je dus best thuis even na of je geen verhoogde temperatuur hebt.”

De controle via het spijsverteringsstelsel is nog altijd de meest betrouwbare Hein Daanen

Hoe doe je dat het best? “Er zijn ondertussen verschillende toestellen op de markt en meerdere methodes. Toch is de controle via het spijsverteringsstelsel nog altijd de meest betrouwbare. Voor onderzoekers is dat het meest efficiënt te controleren onder de tong, in de slokdarm, in de darm of rectaal. In huishoudens pleit ik nog altijd voor de controle van de temperatuur rectaal, dus via de aars.”

Digitale thermometer

“Dat is misschien niet zo aangenaam maar het is wel de meest betrouwbare methode in huishoudens die we kennen. De thermometer breng je net voorbij de sluitspier in en dan heb je een representatieve meting van jouw temperatuur.”

Dit doe je met een digitale of met een klassieke thermometer, al duurt de meting bij die laatste dubbel zo lang. Als je de thermometer onder de tong legt, is de temperatuur doorgaans 0.3 tot 0.6 graden lager dan in de darmopening. “De ventilatie, door het openen en sluiten van de mond, en het speeksel beïnvloeden de temperatuur en maken de meting afwijkend. Ook onder de oksel is de meting afhankelijk van externe factoren.” Het verschil bedraagt snel 0.49 tot 0.8 graden. “Het verschil is te groot om echt nauwkeurig te zijn. Daarnaast moet je ook rekening houden met wanneer de meting gebeurt. Als de temperatuurwisseling te groot is, wacht je beter 30 minuten alvorens je de koortsthermometer gebruikt.”

Een digitale thermometer kan je in elke supermarkt, zorgwinkel en bij elke apotheker kopen en is de goedkoopste oplossing. Prijzen variëren van 5 euro tot 15 euro.

Oorthermometer

Hoewel de meeste oorthermometers zeer nauwkeurig meten, lopen de gemeten temperatuurwaarden soms uiteen. “Dat hangt af van persoon tot persoon. De auriculaire thermometer (infraroodmeting in de oor) moet exact richten op het trommelvlies want van daar komt de warmtestraling. Bij sommige mensen is de gehoorgang lang, smal en bochtig waardoor het trommelvlies niet goed gezien kan worden en de wand van het oorkanaal wordt gemeten. Hierdoor krijgen we een lagere temperatuur en is de meting niet nauwkeurig. Een studie van BMC Emergency wijst erop dat het gebruik van oorthermometers beter alleen in medische afdelingen gebeurt.”

Oorthermometers zijn een stukje duurder (prijzen tussen 39 en 65 euro) dan digitale thermometers maar kan je ondertussen in de meest zorgwinkels krijgen.

Contactloze infrarood koortsthermometer

Contactloze koortsthermometers zijn dan weer gebruiksvriendelijk. Bij een baby of jong kind bijvoorbeeld, die graag vechten tegen de meting. Je hoeft het kind niet aan te raken om de temperatuur te meten. Je richt een lintje op het voorhoofd en binnen een seconde bepaal je de lichaamstemperatuur. “Toch is de nauwkeurigheid niet optimaal. Straling op de huid werkt sowieso al minder goed door zweet, zoals je ook kan vaststellen met een voorhoofdthermometer. Er is geen direct contact dus de meting is niet zuiver. Infrarood meet stralingstemperatuur en niet de echte huidtemperatuur. Dat kan tot fouten leiden. De stralingsreflectie zorgt ervoor dat de meting niet accuraat is.”

Een contactloze thermometer vind je in de meeste zorgwinkels of online. Prijzen variëren tussen de 49 en 89 euro.

Speenthermometer

Speciaal voor baby’s zijn speenthermometers ontwikkeld. Hoewel de meting minder scherp is, is ook dit een gebruiksvriendelijk alternatief. Zo kan je kind op het speen sabbelen terwijl de temperatuur wordt gemeten. Het is wel niet geschikt voor kindjes met een verstopte neus en de meting kan tot wel twee minuten duren.

Geen heilige graal

Hoewel er ondertussen een stuk meer alternatieven zijn pleit Daanen nog altijd voor het rectaal inbrengen van de thermometer. “Een ‘heilige graal’ is er dus nog niet. Veel bedrijven experimenteren om nieuwe methodes te vinden om de temperatuurmeting zo nauwkeurig en aangenaam mogelijk te doen maar vooralsnog is er geen enkele beter geschikt dan de rectale. Apparaten die suggereren dat ze én snel én extreem nauwkeurig zijn, moeten nog uitgevonden worden.”

Andere symptomen van Covid-19

Ongeveer 85 procent van de personen die besmet zijn met Covid-19 maken koorts. Daarnaast zijn er nog andere symptomen die je goed moet opvolgen.

• Meest voorkomend: droge hoest en vermoeidheid.

• Minder vaak: pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetaste smaak- of reukvermogen, huiduitslag of verkleuring vingers of tenen.

• Ernstige: kortademig of ademhalingsproblemen, pijn of druk op borst, aangetaste spraak- of bewegingsvermogen.

Zoek direct medische hulp als je ernstige symptomen hebt. Bel altijd eerst voordat je je huisarts of een zorginstelling bezoekt. Mensen met lichte of matige symptomen die verder gezond zijn, moeten thuis blijven. Het duurt gemiddeld vijf tot zes dagen tot een besmette persoon symptomen vertoont. In sommige gevallen verschijnen de symptomen pas na 14 dagen.

