Stress doet één op tien studenten naar medicatie grijpen tijdens examens LH

07 januari 2019

13u27

Bron: Belga 0 Medisch advies Ruim één student op de tien neemt tijdens de examens medicatie om de stress te lijf te gaan. Dertien procent van de studenten weet tijdens de examens niet bij wie hij/zij terecht kan voor mentale steun. "Nochtans helpt praten om negatieve emoties tijdens de examenperiode te lijf te gaan. Pillen zijn af te raden", zegt Griet Speeckaert, Teleblok-coördinator bij de Christelijke Mutualiteit (CM).

Het einde van de kerstvakantie luidt het begin aan van de semesterexamens aan hogescholen en universiteiten. Uit een enquête van Teleblok, de gratis anonieme chatlijn van CM, bij meer dan 2.000 studenten, blijkt dat bijna negen op de tien studenten tijdens de examens soms tot voortdurend momenten ervaren waarop ze zich niet goed in hun vel voelen. Heel vaak is stress de oorzaak.

Passieve ontspanning

Elke student heeft zijn eigen manier om met examenstress om te gaan. Twee op de drie (66,7 procent) gaan op zoek naar passieve ontspanning, zoals televisie kijken of muziek beluisteren. Net iets meer dan de helft (50,3 procent) gaat liever actief aan de slag door te sporten, te bewegen of de kamer op te ruimen. Eén op de drie zoekt gezelschap op van medestudenten of vrienden om de gedachten te verzetten.

Bijna 17 procent van de studenten weet niet wat ze moeten doen als ze stress ervaren. Ruim één op de tien (10,6 procent) grijpt naar medicatie, 6,1 procent zoekt hulp bij de dokter of de psycholoog. "Een gezonde mate van spanning helpt om beter te presteren. Maar wanneer stress gaat wegen op het welzijn, dan is het effect negatief. Langdurige stress vermoeit het lichaam, zorgt voor een verminderde eetlust en maakt meer vatbaar voor ziektes", legt Griet Speeckaert uit.

Reserves aangetast

Stressproblemen los je niet op met een pilletje. "Pepmiddelen of slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen kortstondig een aantal symptomen onderdrukken, maar veranderen niets aan de oorzaak van stress. Bovendien heeft dergelijke medicatie heel wat negatieve effecten die de slaagkansen onderuit kunnen halen. Pepmiddelen bijvoorbeeld tasten de reserves aan. Slaapmiddelen maken suffer. Om die redenen zijn pillen geen oplossing en mag je ze zeker nooit nemen zonder eerst langs te gaan bij een arts", vervolgt Griet Speeckaert.

Kalmeringsmiddelen kunnen een aantal symptomen onderdrukken maar veranderen niets aan de oorzaak Griet Speeckaert (CM)

Professionele hulp is onder meer beschikbaar bij de diensten studentenvoorzieningen en ook bij Teleblok, tot en met woensdag 30 januari elke dag bereikbaar tussen 18 uur en 23 uur via www.teleblok.be.