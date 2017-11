Rode wijn en chocolade blijken wondermiddel tegen veroudering Karolien Koolhof

11u20

Bron: AD.nl 55 Thinkstock Zowel rode wijn als donkere chocolade beschermt tegen huidveroudering. Medisch advies Liefhebber van rode wijn of van chocolade? Die guilty pleasure blijkt zo slecht nog niet: Engelse wetenschappers hebben ontdekt dat beide de veroudering van de huid tegengaan.

De onderzoekers van de universiteiten van Exeter en Brighton voegden flavonoïden – stofjes die voorkomen in rode wijn en chocolade, maar ook in blauwe bessen en druiven – toe aan oude huidcellen. Binnen enkele uren begonnen die cellen zich te splitsen en kregen ze langere telomeren, die dienen ter bescherming van de cellen. Dat gedrag is kenmerkend voor jonge cellen. De oude cellen kregen dus als het ware een verjongingskuur.

De ontdekking kan de basis zijn voor nieuwe behandelingen, die zorgen dat mensen op een gezondere manier oud kunnen worden. Onderzoeksleider Lorna Harries: "Dit is een eerste stap om mensen een normale levensverwachting te laten hebben, maar waarbij ze hun hele leven gezond zijn. Onze data suggereren dat het gebruik van chemicaliën om de uitgeschakelde cellen weer in te schakelen een manier zou kunnen zijn om oude cellen weer te laten functioneren."

Bredere toepassing

De onderzoekers willen nog nader onderzoek doen om te kijken naar een bredere toepassing van hun ontdekking. Ze willen daarbij ook kijken naar de ethische aspecten van het via medicatie verlengen van de levensduur van cellen.