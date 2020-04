Psychiater Dirk De Wachter heeft bijzondere tip voor jongeren: “Verantwoord Onnozel Doen” HLA

08 april 2020

16u12

Bron: Rode Neuzen Dag 0 Medisch advies Niet meer naar school, niet meer afspreken met vrienden, niet meer naar de sportclub of jeugdbeweging,... De coronamaatregelen hebben ook op jongeren een grote impact. Rode Neuzen Dag deelt daarom verschillende tips van experts om jongeren, ouders en leerkrachten te helpen in deze bizarre tijden. Psychiater Dirk De Wachter waarschuwt voor de verveling en het verliezen van motivatie, en geeft een ultieme tip: “Verantwoord Onnozel Doen”.



“In tijden van crisis dreigt alle aandacht te gaan naar de risicogroepen die nu door de ziekte kunnen getroffen worden”, zegt psychiater Dirk De Wachter. Hij wijst erop dat het belangrijk is ook aandacht te hebben voor stille groepen, zoals de jongeren “die maar een beetje rondhangen”. Volgens De Wachter zullen binnen enkele maanden de problemen in die groep het grootst zijn: “Het zijn zij die dan niet terug op gang komen, het zijn zij die hun schoolmotivatie verliezen, het zijn zij die in de psychopathologische problemen komen.”

Volgens De Wachter is verveling bij jongeren het grootste probleem. De structuur valt weg, alle dagen zien er hetzelfde uit en er is geen externe stimulans. Zeker wanneer dit lang duurt, kan dat er bij sommigen voor zorgen dat de motivatie om iets te betekenen wegvalt, legt hij uit. Om zich daartegen te wapenen en mentaal, sociaal en fysiek weerbaar te blijven, heeft De Wachter een ultieme tip. “Er worden heel veel tips gegeven, dus om niet in herhaling te vallen, geef ik een andere tip: neem een VOD”, zegt de psychiater. “ Verantwoord Onnozel Doen. Dat is goed voor jonge mensen, die -binnen de afspraken- eens goed onnozel moeten kunnen doen”, legt De Wachter uit. “Humor, creativiteit en onnozelheid kunnen zorgen voor verbinding met elkaar.”

Ook ‘zorgen’ is een belangrijke tip, vult de psychiater aan. “Doe iets, zorg voor een ander. Er is geen betere motivatie om betekenis te hebben in het leven, dan zorgen voor een ander. En ook dat mag onnozel zijn”, klinkt het.

