Primeur: de kleinste luier ter wereld maakt vroeggeboren baby gezonder

Luierfabrikant Pampers brengt - alleen voor ziekenhuizen - de kleinste luier ter wereld op de markt. Het miniluiertje voor te vroeg geboren baby's van minder dan 800 gram kan volgens een kinderarts mogelijk gezondere kinderen opleveren. Er was voor deze specifieke groep tot nu toe geen geschikte luier. De winst vloeit volgens Pampers weer terug in de zorg voor premature kinderen.

Het luiertje, in samenwerking met de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC) en verpleegkundigen gemaakt, wordt vlak voor Wereld Prematurendag op 17 november officieel bij onze noorderburen gelanceerd. Het nieuwe wegwerpbroekje is drie maten kleiner dan de kleinste luier in het assortiment van Pampers en heeft zachtere materialen, een hechtstrip in plaats van een klittenband en een betere pasvorm.

De introductie lijkt meer dan een marketingstunt. Volgens kinderarts en neonatoloog Angelique Hoffmann-Haringsma van het Fransiscus Gasthuis in Rotterdam kan het dragen van het luiertje namelijk een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de kleintjes.

"Het is goed dat de luier ontwikkeld is'', aldus Haringsma. "De huid van die kleintjes is ontzettend gevoelig voor allerlei prikkels. Je zit eerst lekker in de baarmoeder, beschermd in het vruchtwater, dan kom je eruit en krijg je allerlei prikkels op je lijf, in je neus en in je mond. Hun gevoelige huid heeft de zachtste materialen nodig en de luier moet net als de kleding goed passen, zodat er zo min mogelijk prikkels en directe afleiding ontstaan. Het openen en sluiten van een klittenband van een luier geeft negatieve prikkels. Het schuren van een niet goed zittende luier tegen de buik ook. De juiste luier leidt dus tot meer rust en minder stress en moet dus een betere ontwikkeling van het kind opleveren.'' (lees door onder de foto)

Thinkstock

Hersenen

Het dragen van de juiste luier kan zelfs op een positieve manier van invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen. "De hersenen van te vroeg geboren baby's zijn nog niet helemaal uitgerijpt, dus alle prikkels die binnenkomen hebben ook weer invloed op hoe die hersenen rijpen. Ik wil niet zeggen dat die luier daar de grootste bijdrage aan is, maar het gaat er om dat die negatieve prikkels voor die kwetsbare kinderen de hersenontwikkeling anders zullen laten verlopen dan bij een kind dat gewoon op tijd bij veertig weken wordt geboren.''



Haringsma benadrukt nog maar eens dat prikkels van buiten behoorlijk belastend kunnen zijn voor kinderen die veel te vroeg worden geboren. "Geluid is al een prikkel. Als je iets op de couveuse legt, komt dat al in de hersenen binnen. Het ademhalingscentrum in de hersenen van deze kleintjes is heel erg onrijp. Dat centrum moet wel een seintje doorgeven aan de longen om gewoon goed door te ademen. Bij negatieve prikkels vergeten deze kinderen even te ademen, daardoor krijgen ze een daling in het zuurstofgehalte en in de hartslag, dus dat heeft allemaal invloed op elkaar.''



Volgens de kinderarts zijn verpleegkundigen blij met de komst van de nieuwe luier. "Vroeger moest je een luier dubbelvouwen bij het buikje. En dat schuurt.''

In Vlaanderen wordt 1 op 15 baby’s vóór de 37ste zwangerschapsweek geboren (drie weken te vroeg) en 1 op 100 vóór de 32ste zwangerschapsweek of acht weken te vroeg. In 2013 werd 8.3 procent van de kinderen te vroeg geboren.

Begin dit jaar kwam luierproducent Huggies al met een extreem kleine luier. Dat luiertje was echter bedoeld voor baby's die ongeveer 900 gram wegen.

De wegwerpluier werd in de jaren vijftig bedacht door Victor Mills, een Amerikaanse scheikundige die voor Procter & Gamble Co werkte. Hij gebruikte zijn kleinkinderen als proefkonijnen.