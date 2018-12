Pasgeboren baby's vanaf volgend jaar gescreend op mucoviscidose TT HA

20 december 2018

13u46

Bron: Belga 0 Medisch advies Pasgeboren baby’s zullen van 1 januari 2019 met het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen ook gescreend worden op mucoviscidose. Zo wil minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) ervoor zorgen dat de erfelijke aandoening voor de leeftijd van 2 maanden wordt vastgesteld, zodat de behandeling al vroeg kan starten.

Het bevolkingsonderzoek wordt al jaren gebruikt om pasgeboren kinderen te screenen op elf mogelijk aangeboren aandoeningen. Dat gebeurt via de afname van een bloedstaal uit de rug van het handje tussen de 72 en 96 uur na de geboorte. Bedoeling is om ziektes op te sporen die al voor de geboorte aanwezig zijn, maar klinisch nog niet vastgesteld kunnen worden. Het gaat om zeldzame ziektes met vaak ernstige gevolgen.



Het onderzoek is een succes, want meer dan 99 procent van de ouders laat hun kind screenen, verklaart Vandeurzen. Zo’n 67.000 pasgeborenen worden jaarlijks gescreend. Het onderzoek is niet verplicht en nieuw vanaf 1 januari is dat ouders mondeling hun goedkeuring kunnen geven. Willen ze niet deelnemen, dan moeten ze dat schriftelijk kenbaar maken.

Levensverwachting

Het zogenoemde “prikje” bij pasgeborenen kan ten vroegste 72 uur naar de geboorte uitgevoerd worden, maar jonge gezinnen blijven steeds minder lang op de materniteit. Daarom lanceert de minister midden januari een campagne om ouders op de hoogte te brengen dat ze het ziekenhuis niet mogen verlaten zonder dat ze een afspraak hebben voor de screening.



Vanaf 1 januari wordt mucoviscidose als twaalfde ziekte aan het bevolkingsonderzoek toegevoegd. Het is een aangeboren en levensbedreigende erfelijke aandoening die vooral klachten veroorzaakt in de longen en de vertering. De levensverwachting van patiënten ligt momenteel op 38 jaar.

Het is nuttig om de ziekte al tijdens de eerste twee levensmaanden vast te stellen. Want de klachten van de kinderen die aan de ziekte lijden, zijn tijdens het eerste levensjaar niet duidelijk genoeg. Een vroege diagnose kan ervoor zorgen dat het ziekteverloop minder snel gaat en de behandeling minder zwaar is. Zo worden de longen minder snel aangetast en leven de patiënten langer.

Ethische vragen

Een neonatale screening voor mucoviscidose is volgens het kabinet van minister Vandeurzen realistischer dan een preconceptuele, waarbij de ouders gescreend worden of ze drager van de ziekte zijn. Er zijn bijvoorbeeld nog een aantal ethische vragen in het debat over die preconceptuele screening. Bovendien is een op de vier zwangerschappen ongepland, waardoor neonatale screening belangrijk blijft.

Berichten in de media dat de Hoge Gezondheidsraad pleit voor een dragerschapsscreening, klopt volgens het kabinet niet. De raad zou stellen dat het zinvol is om in een pilootstudie te onderzoeken of een screening voor de zwangerschap nuttig is. “Het is in geen geval een advies over wat de beste wijze is om mucoviscidose op te sporen”, zegt de woordvoerder van Vandeurzen, Nico Krols.