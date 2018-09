Over 20 jaar krijg je alzheimer en daar is nog geen behandeling voor. Wil je het dan weten? Marlies Kieft

21 september 2018

13u39

Bron: Trouw 0 Medisch advies Leven met de zekerheid dement te worden, dat kan een vroege bloedtest voor alzheimer betekenen. Die wetenschap kan ook een opluchting zijn.

Moet je willen weten dat je over twintig jaar alzheimer krijgt, met het besef dat daar nog geen effectieve behandeling voor is? Hoogleraar Charlotte Teunissen voorspelt dat er binnen een jaar een betrouwbare bloedtest is om alzheimer al in een heel vroeg stadium op te sporen.

Schrijfster en journalist Jetske van der Schaar (37) weet als geen ander wat het betekent om lang van tevoren te weten dat je alzheimerpatiënt zult worden. "Mijn tijd tikt", zegt ze. Door een erfelijk gen zal ze rond haar vijftigste zeker deze ziekte krijgen. Vier jaar geleden koos ze voor een klinisch genetische test. Daarvoor was de kans vijftig procent, na de test wist ze honderd procent zeker dat ze ziek zou worden.

HLN