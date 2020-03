Operatie onder hypnose in plaats van algemene narcose: “Patiënt is nadien niet misselijk en mag veel vroeger naar huis”

in een mooie herinnering. Terwijl de schouder, schildklier of knie intussen onder lokale verdoving wordt aangepakt. Dat heeft alleen maar voordelen.

Medisch advies Bang van een operatie onder narcose? Dan kan je intussen al in tal van Belgische ziekenhuizen terecht voor hypnose. In plaats van je chemisch in slaap te wiegen, voert de anesthesist je met zijn stem mee in een mooie herinnering. Terwijl de schouder, schildklier of knie intussen onder lokale verdoving wordt aangepakt. Dat heeft alleen maar voordelen.

Wijlen koningin Fabiola liet zich destijds al onder hypnose aan de schildklier opereren, dus helemáál nieuw is medische hypnose niet. Wel hebben steeds meer Belgische ziekenhuizen — onder meer in Antwerpen (UZA), Brussel (Saint-Luc), Luik (CHU) en Ronse (AZ Glorieux) — de aanpak vast in hun zorgaanbod opgenomen. Overkoepelende cijfers zijn er niet, maar zelfs met een voorzichtige schatting van enkele patiënten per week per ziekenhuis, kiezen intussen minstens enkele honderden Belgen per jaar voor een operatie onder hypnose. Zo blijkt uit een kleine rondvraag langs de ziekenhuizen. Vooral in het Brusselse Saint-Luc, het universitair ziekenhuis verbonden aan UCL, maken ze er werk van. Van de 28 anesthesisten zijn er acht bijgeschoold om hypnose toe te passen: “Al minstens één op de drie schildklierverwijderingen en één op de vier borstkankeroperaties gebeuren onder hypnose en lokale verdoving”, valt daar te horen. Ook bij de universitaire ziekenhuizen van Luik en Antwerpen verrichten ze wekelijks meerdere ingrepen onder hypnose.

“Al is wel niet elke operatie even geschikt”, zegt dokter-anesthesist Harald Verschueren van het AZ Glorieux in Ronse. “Voor operaties waarbij volledige spierontspanning noodzakelijk is en de patiënt op geen enkele manier mag tegenwerken — zoals bij ingrepen aan ingewanden in de buikholte, hart- of hersenoperaties — is narcose nog altijd de enige optie. Maar voor ingrepen aan de schildklier of ledematen zoals voet of schouder, of zelfs facelifts, waarbij we een lokale verdoving kunnen gebruiken, kan het perfect.”

Tweemaal per week

Zelf ruilt dokter-anesthesist Verschueren intussen al twee keer per week zijn vaste infuus of mondmasker in voor zijn hypnoseskills. “Als de patiënt daar vooraf zélf om vraagt”, klinkt het. “Soms gaat het om mensen die te bang zijn van klassieke narcose, maar vaker om patiënten die bijvoorbeeld al bij homeopathie zweren. Sowieso moet de patiënt er volledig voor openstaan, anders zal de hypnose nooit aanslaan.”

Mijn langste hypnoseverdoving tot nu toe? Anderhalf uur, voor een facelift Harald Verschueren

Al vraagt het ook dan een grondige voorbereiding. “Bij hypnose-op-de-operatietafel is het onze taak om de bewuste gewaarwordingen van de patiënt — in dit geval pijn en/of stress — volledig weg te drukken door het onderbewuste. En dat doen we door de patiënt mee te nemen in een — uiteraard aangename — herinnering en al die positieve gewaarwordingen van dat moment opnieuw naar boven te halen. Welke herinnering dat wordt, kiezen de patiënten vooraf bij een intakegesprek. Sommigen gaan voor een fietstocht met de kleinkinderen, maar de meesten opteren voor een onvergetelijk vakantiemoment. Een zwempartij met dolfijnen of een wandeling naar een schilderachtig bergmeer met rondhuppelende hertjes kunnen perfect, een safaritocht waarbij ze bijna aangevallen werden door een leeuw, dan weer niet. Het moeten ontspannende herinneringen zijn.”

“In mijn verhaal nadien moeten alle details kloppen, en dus durf ik mijn aardrijkskundige kennis nog weleens extra bij te spijkeren via het internet. Ook al omdat het hypnoseverhaal lang genoeg moet zijn. Bij klassieke narcose is een patiënt na enkele seconden al onder zeil, maar bij hypnose dien ik eerst toch vijf à tien minuten op de patiënt in te praten voor de daadwerkelijke ingreep kan starten. En ook nadien moet er de hele tijd gepraat worden. Mijn langste hypnoseverdoving tot nu toe? Anderhalf uur, voor een facelift. Voor een anesthesist is het tegenwoordig echt geen overbodige luxe om over een vlotte babbel en flink wat verbeeldingskracht te beschikken.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Geen nadelen

Al ziet dokter-anesthesist Verschueren tegelijk alleen maar voordelen voor de patiënt: “Bij hypnose vallen alle neveneffecten van de klassieke narcose volledig weg. Wordt een patiënt onder hypnose geopereerd, dan kan die vaak nog diezelfde dag meteen naar huis. En ook van lang aanslepende slaperigheid, braken en misselijk gevoel is geen sprake meer. Bijkomend voordeel is dat de patiënt zichzelf tijdens de revalidatie, bijvoorbeeld bij een pijnlijke kinesessie, opnieuw in een rustgevend moment kan brengen door dezelfde herinnering op te roepen. Maar nogmaals: om dit alles te doen slagen, moet de patiënt er 100 procent zelf in geloven. Nu: mocht het tijdens de operatie toch wat haperen en de patiënt niet diep genoeg in hypnose raakt, of toch te veel ongemak belooft, kunnen we nog altijd overschakelen op klassieke narcose.

Al zorgen we er ook in de operatiezaal voor dat de omstandigheden om de hypnose te doen slagen ideaal zijn. De mythe wil dat chirurgen vaak opereren met hun lievelingsmuziek op de achtergrond, maar bij operaties onder hypnose is in de operatiezaal absolute stilte vereist. De enige die mag praten, ben ik.”

De patiënt zoekt samen met de anesthesist in een gesprek vooraf naar een mooie (vakantie)herinnering, waarrond het hypnoseverhaal kan worden opgebouwd

Zo verloopt operatie onder hypnose:

De patiënt zoekt samen met de anesthesist in een gesprek vooraf naar een mooie (vakantie)herinnering, waarrond het hypnoseverhaal kan worden opgebouwd.

De anesthesist zoekt — zeker bij vakantieverhalen — extra details op over de bestemming op het internet.

Met dat ‘mooie’ verhaal moet de anesthesist minstens 5 à 10 minuten inpraten op de patiënt vooraleer de daadwerkelijke ingreep kan starten.

Zolang de ingreep duurt — meestal 20 à 30 minuten, maar soms tot 90 minuten — moet de anesthesist continu blijven inpraten op de patiënt.

De hele tijd moet het in de operatie­kamer muisstil blijven.

Is de operatie afgelopen, dan wordt de patiënt zacht uit de hypnose gehaald, bijvoorbeeld door hem/haar in het vakantieverhaal op het vliegtuig naar huis te zetten, én voelt hij/zij nadien geen neveneffecten zoals bij een klassieke narcose.

Hypnosepatiënt Nathalie: “ Zwemmen met reuzenroggen op Ibiza”

Nadat Nathalie Lebrun uit het Waalse Ath vorige zomer onder hypnose haar linkerschouder liet opereren, gebeurde eind vorig jaar hetzelfde met haar rechterschouder. Meteen een wereldprimeur. “Destijds had een vriendin me hypnose aangeraden en dat was de eerste keer enorm goed meegevallen”, verklaarde Nathalie onlangs op onze regiopagina’s. “Bij de tweede operatie (onder leiding van dokter-anesthesist Harald Verschueren, red.) koos ik als hypnoseverhaal voor een recente reis naar Ibiza. Terwijl de chirurg mij aan het opereren was, was ik aan het zwemmen met reuzenroggen. Ik voelde alleen wat gekriebel aan mijn schouder, alsof er geduwd werd op een blauwe plek.” Nadat ze ‘s ochtends geopereerd was, kon Nathalie Lebrun diezelfde avond alweer naar huis.

(Tekst gaat verder onder de foto)

“Netflix, spotify en VR-bril als afleiding”

Geen hypnose in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, wél Netflix en Spotify. Binnenkort krijgen patiënten die dat wensen in plaats van narcose zelfs een VR-bril met rustgevende filmpjes opgezet.

Nu al mogen patiënten die tijdens een orthopedische operatie liever wakker blijven een (uiteraard volledig ontsmette) iPad en hoofdtelefoon vragen die geen omgevingsgeluid doorgeeft. “Zodat ze intussen naar hun favoriete serie op Netflix kunnen kijken of op Spotify hun lievelingsmuziek beluisteren”, vertelt dokter-anesthesist Hassanin Jalil. “Ook wij zien alleen maar voordelen aan operaties zonder narcose, waarbij misselijkheid of andere neveneffecten voor de patiënt uitblijven. Maar eerder dan in hypnose geloven wij in afleiding.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Slagveld

Dat blijkt tot nu toe goed te lukken. “Zeker bij orthopedische ingrepen aan bijvoorbeeld heup of voet, waar zagen en boren aan te pas komen, verandert de operatiekamer in een slagveld van confronterende geluiden. Ondanks de perfect pijnstillende lokale verdoving kan dit voor een wakkere patiënt zeer angstaanjagend en zelfs traumatiserend zijn. Maar met Netflix of muziek blijken ze voldoende verstrooid.”

Steeds meer Hasseltse patiënten kiezen intussen voor deze methode. “Op vijf voetoperaties per week kiest min of meer de helft voor de ‘iPad-afleiding’”, aldus dokter Jalil. “Binnenkort kan men ook kiezen tussen iPad- óf VR-afleiding.” Daarbij mag je stilaan van ‘digitale hypnose’ spreken. “De bril toont de patiënt bijvoorbeeld in een waterrijke omgeving, met rustgevend geluid, én fluistert advies in, zoals ‘Blijf rustig ademen.’ Dezelfde brillen worden al in het Brandwondencentrum van Neder-over-Heembeek gebruikt tijdens de (pijnlijke) verzorging van brandwondenpatiënten. Ook onze patiënten toonden zich tijdens het proefdraaien tevreden. Daarom hebben we bij het Belgische bedrijf Oncomfort VR-brillen gekocht. Dit is de beste oplossing, omdat zo’n operatie aan de voet wel 1,5 à 2 uur kan duren en film of muziek van die duur makkelijker is dan hypnose.”

