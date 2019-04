Ook voor reizen dichtbij kan je vaccinaties nodig hebben: dit zijn de belangrijkste TT

05 april 2019

12u12

Bron: Belga 1 Medisch advies Wie op reis gaat naar (sub)tropische landen, denkt er vaak wel aan om gezondheidsadvies in te winnen bij zijn of haar huisarts. Maar ook wie minder ver reist, kan gezondheidsrisico's lopen. De Europese Vaccinatieweek, die loopt van 24 tot 30 april, vraagt daarom dit jaar in Vlaanderen opnieuw aandacht voor dicht(er)bij vakanties, met een extra focus op familie- en vriendenbezoek in het buitenland.

Wie reist naar landen waar hepatitis A nog vaak voorkomt, laat zich best op voorhand vaccineren om geen ziekte als souvenir mee naar huis te nemen. Ook een check-up van de mazelenvaccinatie is aan te raden. "Ook voor minder verre reizen kan het belangrijk zijn om na te vragen of je bestemming bepaalde gezondheidsrisico's inhoudt. Mensen zijn er zich niet altijd van bewust dat daar immers andere kiemen kunnen circuleren dan bij ons. Trek je naar bijvoorbeeld Turkije, Noord-Afrika of Oost-Europa, dan bescherm je je best tegen hepatitis A", zegt dokter Geert Top van Zorg en Gezondheid.

Hepatitis A of geelzucht kan doorgegeven worden wanneer voedsel onhygiënisch bereid wordt. Water om fruit en groenten te spoelen is in die landen of gebieden ook niet altijd zuiver. Eén vaccinatie vóór de reis maakt het risico op hepatitis A klein. Twee prikjes beschermen zelfs levenslang.

Ook nog dichter bij huis zijn er gezondheidsrisico's. "Mazelen kwam de voorbije jaren niet zo vaak meer voor in Vlaanderen, maar in landen als Roemenië, Italië en Frankrijk duikt de ziekte wel frequenter op. Dat kan gevaarlijk zijn voor wie niet volledig gevaccineerd is."

Voor risicogebieden en -landen luidt de aanbeveling om kinderen tussen 6 en 12 maanden eventueel een voorlopige inenting te geven. Die beschermt echter niet volledig en boven de leeftijd van één jaar zijn dan hoe dan ook nog twee vaccinaties nodig om later volledig beschermd te zijn.

Wie volledig gevaccineerd is tegen mazelen en hepatitis A, is voor het leven beschermd en heeft dus geen herhalingsinenting meer nodig.

Een overzicht van risicolanden en bijhorende vaccinatieadviezen vind je op de website www.reisgeneeskunde.be van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. De lijst wordt maandelijks geactualiseerd. Meer info vind je ook op laatjevaccineren.be.