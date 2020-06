Let op voor besmette teken deze zomer: ook als je in Europa reist, heb je deze vaccinaties nodig

Medisch advies De coronacrisis zorgt ervoor dat heel wat Belgen deze zomer binnen Europa op reis zullen gaan. Maar zelfs dan ga je best voor je vertrek na of je vaccinaties in orde zijn. Denk daarbij niet alleen aan de klassiekers tetanus en mazelen, maar ook aan oprukkende ziektes zoals tekenencefalitis. Welke vaccinaties voorzie je best voor je naar bijvoorbeeld Oostenrijk, Kroatië of Frankrijk vertrekt, en wat steek je in je reisapotheek? Arts reisgeneeskunde Kristina Van De Winkel (UZ Gent) geeft haar advies.

Tekenencefalitis: wijdverspreid in Europa

Dat teken gevaarlijke ziektes met zich kunnen meedragen, is al langer bekend. Veel wandelaars hebben daarom de gewoonte om de lies, oksels, knieholtes, oren en tenen na een uitje in de natuur grondig op teken te controleren. “Uitstekend, maar in sommige gevallen is het dan al te laat”, zegt Kristina Van De Winkel, arts reisgeneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis Gent. “Teken associëren we hier in België vooral met de ziekte van Lyme. Die kan je ontwikkelen als je gebeten bent door een teek die met de Borrelia-bacterie besmet is. Als je de teek tijdig ontdekt en verwijdert, of als je antibiotica opstart, hoeft het gelukkig niet zo’n vaart te lopen.”

“Een ander verhaal is het wanneer je gebeten bent door een teek die besmet is met tekenencefalitis. Deze virale ziekte, die in het slechtste geval tot hersenontsteking kan leiden, wordt onmiddellijk na de tekenbeet overgedragen. Het enige wat je kan beschermen, is een vaccin. Maar dat moet je dus vooraf, voor je gebeten bent, gekregen hebben.”

Omdat besmette teken in Duitsland en Oostenrijk zo wijdverspreid zijn, krijgen alle kinderen er intussen al een vaccinatie tegen Kristina Van De Winkel

Onderzoek leert dat teken besmet met encefalitis in almaar meer gebieden in Europa voorkomen. Zelfs in de ons omringende landen, zoals Duitsland en delen van Frankrijk, kan je deze ernstige virale ziekte oplopen. Andere risicovolle regio’s zijn Oostenrijk, Zwitserland, het zuiden van Zweden, Noorwegen, Finland, Noord-Italië, Kroatië, Slovenië, Tsjechië, Slovakije, Hongarije en Bulgarije. “Omdat besmette teken in Duitsland en Oostenrijk zo wijdverspreid zijn, krijgen alle kinderen er intussen al een vaccinatie tegen”, zegt Van De Winkel. In eigen land, maar ook in Groot-Brittannië, Spanje, Portugal en Luxemburg zijn er nog geen lokale besmettingen vastgesteld.

Van De Winkel waarschuwt nog dat de ziekte ook via rauwe melkproducten kan worden doorgegeven. Opletten dus wanneer je straks op vakantie in Frankrijk (niet-gepasteuriseerde) kaas bij de lokale boer gaat kopen. “Geiten bijvoorbeeld kunnen door een teek geïnfecteerd zijn. Via melk of kaas kunnen ze de besmetting aan jou doorgeven”, verklaart dokter Van De Winkel.

Een vaccin tegen tekenencefalitis kan je krijgen via je huisarts of in een reiskliniek. Hou er rekening mee dat er minstens 14 (maar liefst 28) dagen tussen de eerste en de tweede vaccinatie moeten zitten.

Tetanus: vaccinatie elke 10 jaar herhalen

Heb je dan toch je vaccinatiekaart bij je, controleer dan meteen of je vaccinatie tegen tetanus (of klem) nog in orde is. Dokter Van De Winkel: “Deze levensbedreigende bacteriële infectieziekte kan je oplopen via een diepe wonde die bevuild is geraakt met straatvuil of aarde. Kinderen krijgen dit vaccin via Kind & Gezin en het CLB. Maar ook volwassenen moeten eraan denken om de vaccinatie te herhalen, zeker om de tien jaar. Ben je op vakantie in Europa en raak je ernstig verwond, dan zal de lokale dokter je in principe verder kunnen helpen. Reis je naar een afgelegen regio, met weinig medische voorzieningen in de buurt, of plan je meerdaagse trektochten, dan is het handig dat je dit vaccin al op voorhand gekregen hebt. Zo loop je niet meteen risico en volstaat het om de wonde zelf goed te verzorgen.”

In Frankrijk en Italië, maar ook in eigen land waren er in de voorbije jaren behoorlijk veel uitbraken van mazelen Kristina Van De Winkel

Mazelen: uitbraken in Frankrijk, Italië, België

En dan zijn er ook nog mazelen. Elk jaar worden daarvan in Europa enkele tienduizenden besmettingen geregistreerd. “In Frankrijk en Italië, maar ook in eigen land waren er in de voorbije jaren behoorlijk veel uitbraken van mazelen”, zegt dokter Van De Winkel. “In België is het mazelenvaccin gratis, ook voor volwassenen, en zit het in het basisschema aangeboden door Kind & Gezin en het CLB. Maar niet alle ouders gaan daarop in. Ook volwassenen geboren tussen 1970 en 1985 zijn niet altijd tegen mazelen beschermd. Toen zij kinderen waren, zat mazelen nog niet het vaccinatieschema. Als dit voor jou het geval is, is het nuttig dit alsnog in orde te brengen. Dit kan eveneens via de reiskliniek of de huisarts.”

Een overzicht van alle reis- en vaccinatie-adviezen vind je in de infobrochure van UZ Gent.

Wat steek je in je reisapotheek?

Reisarts Kristina Van De Winkel raadt aan om volgende genees- en verzorgingsmiddelen in de vakantiekoffer te steken:



- Zonnemelk factor 30-50

- Insectenwerend middel met DEET (30-50%)

- Pijnstillend/koortswerend middel (best paracetamol)

- Middel tegen jeuk/allergie

- Ontsmettingsmiddel, fysiologisch serum en Isobetadine-zalf voor verzorging van wonden (+ kleefverband, steriele kompressen…)

- Schaartje en pincet (om bv. teken of splinters te verwijderen)

- Anticonceptie/condooms

- Voldoende voorraad eigen geneesmiddelen

- Als er kinderen meereizen: orale rehydratatiezouten (tegen uitdroging)

- Eventueel: middel tegen reisziekte, tegen maagzuur, tegen braken, tegen krampen, tegen diarree

Neem zeker ook de contactgegevens van je reisongevallen- en ziekteverzekering meer. En zoek eventueel al het adres van een dokter/ziekenhuis in de buurt van je vakantiebestemming op.

Lees ook:

Nog ‘vleermuisvirussen’ op komst: worden nipah en hendra de opvolgers van corona? (+)

Coronacrisis of niet, dít zijn onze echte reisintenties (+)

Exotisch wegdromen mag weer: ook buiten Europa reizen vanaf 1 juli mogelijk. Dit moet je daarover weten (+)