Kies best plekje aan het raampje en andere vliegtips in tijden van corona LH

06 maart 2020

11u44

Bron: The New York Times 0 Medisch advies Handschoenen aandoen, antibacteriële doekjes pakken en een mondmaskertje meenemen. Dat is wat Naomi Campbell doet als ze op een vliegtuig stapt , zo toonde ze in juli vorig jaar in video. Vandaag lijken die maatregelen niet zo overdreven. De New York Times deelde een aantal handige vliegtips voor deze coronatijden.

Houd je handen proper en raak je gezicht niet aan

“Het afvegen van oppervlakken in een vliegtuig kan geen kwaad, zolang het geen vals gevoel van veiligheid geeft”, zegt Andrew Mehle, hoofddocent medische microbiologie en immunologie aan de Universiteit van Wisconsin. Mehle benadrukt dat het reinigen van de ruimte in een vliegtuig moet gebeuren in combinatie met het wassen van de handen en andere hygiënepraktijken.

Virale deeltjes worden verspreid in slijm of speeksel en dringen binnen via ogen, neus of mond. De meeste mensen raken hun gezicht vaker aan dan ze zich realiseren. Als je dit doet nadat je een oppervlak hebt aangeraakt waarop iemand niesde of hoestte, kan het virus worden overgedragen. Dus was je handen met zeep en water, en dat 20 seconden lang.

Kies best een stoel bij het raampje

Uit een studie van de universiteit van Emory blijkt dat tijdens het griepseizoen het raampje de veiligste plek is om in een vliegtuig te zitten. Onderzoekers bestudeerden passagiers en bemanningsleden op tien vluchten van drie tot vijf uur en merkten op dat mensen die aan het raam zaten minder contact hadden met zieke personen.

“Reserveer een stoel bij het raam, probeer niet te bewegen tijdens de vlucht, blijf gehydrateerd, houd je handen weg van je gezicht en wees waakzaam over je handhygiëne”, klinkt het bij een van de hoofdonderzoekers van die studie.

Desinfecteer harde oppervlakken

Wanneer je plaatsgenomen hebt en je handen proper zijn, gebruik je best desinfecterende doekjes om de harde oppervlakken van je stoel te reinigen, zoals de hoofd- en armsteun, de gordelsluiting en het scherm. Als de stoel hard is, van leer of kunstleer, kan je die ook afvegen. Opgelet: het gebruik van doekjes op stoffen stoelen kan leiden tot de verspreiding van bacteriën in plaats van ze te doden.

Op de verpakking van desinfecterende doekjes staat meestal te lezen hoe lang een oppervlak nat moet blijven. Die tijd kan variëren van 30 seconden tot enkele minuten. Om de doekjes hun werk te laten doen, vol je best die instructies. Als er touchscreens zijn, gebruik je best een een doekje wanneer je het scherm aanraakt. Het gebruik ervan zorgt ervoor dat er een barrière is tussen het oppervlak en en je handen.

Tot slot nog een tip voor in het toilet van het vliegtuig: iemand die ziek is geweest en hoest heeft misschien de deur en de kraan aangeraakt, dus gebruik doekjes en vervolgens een papier handdoek om de deur te openen en de kraan dicht te draaien, en gooi die in de prullenbak op weg naar buiten.