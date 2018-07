Jetlag, zonneslag of diarree? Zo voorkom je dat je ziek wordt op reis Redactie

Op reis gaan is niet altijd zonder zorgen. Er is altijd wel iemand uit het reisgezelschap die geveld wordt door ziekte. Een jetlag, een zonneslag of last van hevige diarree, velen onder ons hebben het al eens meegemaakt. Met onderstaande tips & tricks vertrek je toch al iets geruster op reis.

Last van extreme vermoeidheid

Trek je dit jaar richting Azië of Zuid-Amerika? Bereid je in dat geval voor op een jetlag. Het tijdsverschil speelt parten waardoor je bij de start van je reis wel eens extreem slaperig kan zijn op de verkeerde momenten.

Beperk het risico op een jetlag door goed uitgerust te vertrekken. Houd enkele dagen voor vertrek rekening met de lokale tijd ter plaatse en ga wat later (reizen richting het westen) of wat vroeger (reizen richting het oosten) slapen. Ook je horloge bij vertrek instellen op de lokale tijd helpt je om te wennen. Eens ter plekke neem je best meteen het plaatselijke ritme aan.

Kwallenbeet

Hoewel een kwallenbeet onschuldig is, kan ze je dag behoorlijk verknallen. Ze kan heel pijnlijk zijn en geeft een branderig gevoel, alsof je net door brandnetels gelopen hebt.

Ben je toch geneteld door deze vervelende diertjes? Begin dan met de tentakels weg te schrapen. Dompel de plek daarna onder in zout water, vermijd ten allen tijde zoet water! Ook azijn of een hotpack kunnen je helpen. Plassen op een kwallenbeet is dan weer geen goed idee. Het branderig gevoel zal na ongeveer 15 minuten verdwijnen.

Misselijkmakende zon

Niets is minder leuk dan op reis te kampen hebben met hoofdpijn, duizeligheid, dorst en braakneigingen. Geef een zonneslag geen kans door niet in de warme middagzon te lopen. Ben je op uitstap en kan je moeilijk de schaduw opzoeken, zet dan zeker een hoed of pet op. Drink de hele dag voldoende water tegen mogelijke uitdroging.

Toch een zonneslag opgelopen? Ga dan direct uit de zon en zet je in de schaduw. Maak spannende kleding los en zoek verkoeling op door bijvoorbeeld natte handdoeken op het voorhoofd en in de liesstreek te leggen. Drink water met een kleine hoeveelheid extra zout (een koffielepel per liter water).

Braken in de auto of op de boot

Stop reisziekte door niet met een lege of met een overvolle maag in de auto te stappen. Kies er liever voor om onderweg geregeld iets kleins te eten. Kijk tijdens de reis altijd in de rijrichting. Ga je op uitstap met de boot, zit dan in het midden. Bij de apotheker koop je indien nodig pilletjes tegen reisziekte.

Word je toch ziek tijdens je trip van bestemming A naar bestemming B? Uitzieken is de boodschap. Je kan er jammer genoeg niet veel meer aan doen.

Gedoemd tot het toilet of net niet?

Op reis kan je geconfronteerd worden met twee uitersten. Niet naar het toilet kunnen gaan omdat je geconstipeerd bent of niet van de wc geraken omdat je last hebt van extreme buikloop.

Reizigersdiarree, een extreme vorm van buikloop waarbij het toilet je beste vriend wordt kan heel vervelend zijn. Vaak wordt het veroorzaakt door de voedingshygiëne die te wensen overlaat. Let op welke maaltijden je op reis eet. Probeer alles wat rauw is of ongeschild te vermijden. Drink ook zeker geen kraantjeswater en vraag drankjes zonder ijsblokjes. Als je toch last hebt van diarree, probeer dan tot 5 liter water per dag te drinken om uitdroging tegen te gaan. Het tegenovergestelde gebeurt bij constipatie. De oorzaak hiervan is vaak de verandering van omgeving en is gelukkig meestal van korte duur.

