Heeft het zin om een verkouden kind medicatie te geven? Margo Verhasselt

13 november 2018

14u10 0 Medisch advies Een loopneus, hoesten, niezen ... rond deze tijd van het jaar zijn verkoudheden schering en inslag. Heeft het zin om je kind medicatie te geven? Helemaal niet, menen Britse onderzoekers wiens studie gepubliceerd werd in de British Medical Journal. Maar klopt dat ook?

Het seizoen der verkoudheden is weer volop in het land. Snipvervelend, letterlijk dan, maar helaas niet heel veel aan te doen. Alleen is dat niet altijd evident om uit te leggen aan de kleinsten in huis. Snel naar de dokter voor wat medicatie? Dat heeft geen zin, meent een team van artsen. Wij gingen te rade bij Prof. Yvan Vandenplas, diensthoofd pediatrie in het UZ Brussel.

“Uitzieken is bij een verkoudheid de boodschap. Je kan altijd iets tegen koorts en lopende snottebellen geven, maar veel meer dan dat kan je niet doen.” Al kunnen sommige middeltjes wel helpen. “Je moet aan symptoombestrijding doen. Heeft het kind koorts? Dan geef je iets om die te doen zakken. Snottert het de hele tijd? Dan kan je iets geven tegen een loopneus.”