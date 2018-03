Heb je een snurkende partner of snurk je zelf? Met deze 5 trucjes leg je die kettingzaag aan banden Samuel Bom

13 maart 2018

12u49

Bron: AD 13 Medisch advies Ben jij een van de circa vier miljoen snurkers die 's nachts z'n partner de slaapkamer uitjaagt? Dan wordt het hoog tijd voor de oefeningen van de Britse neus-, keel- en oorarts Mike Dilkes.

Slappe spieren maken lawaai

Alleen mensen snurken van nature, dieren niet of veel minder. Dat komt door onze keel, die met het zachte gehemelte, de huig en het strottenklepje gevormd is om te praten. Ademen we normaal dan spannen de spieren in de keel zich aan om dit zachte weefsel op hun plaats te houden. In onze slaap ontspannen die spieren, en 'flapperen' de zachte weefsels in de luchtstroom van onze ademhaling.

Dat flapperen zorgt ervoor dat lucht achter in de keel kortstondig vastzit, voordat het zich onder hoge druk vrijmaakt. Dit veroorzaakt het harde, ronkende geluid dat we snurken noemen. Wie er vanaf wil, kan de spieren in- en rondom de keel trainen.

Train je tong

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN