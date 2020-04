Grijp je nu sneller naar een glas? “Let op dat je geen gewoonte kweekt die na quarantaine blijft hangen” Matthias Van den Bossche

08 april 2020

14u16 6 Medisch advies Nu we massaal in ons kot blijven, lijken we makkelijker naar een glas te grijpen. “Zo groeit het risico dat we onbewust gewoontes kweken die na de quarantaine blijven hangen”, waarschuwt Druglijn-coördinator Tom Evenepoel.

De cafés zijn nu bijna een maand verplicht gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De alcoholconsumptie verschuift zo naar huiselijk gebruik. “Er zijn duidelijke verschillen. Het wit wijntje vanop café wordt thuis voller ingeschonken. Een limiet op het verbruik valt makkelijker weg, waardoor de verleiding groeit om meer te drinken”, zegt Evenepoel.

We raden aan om per week het aantal consumpties op maximaal tien te houden Tom Evenepoel (Druglijn)

“Wie teveel op heeft, wordt door zijn vrienden op café daarop aangesproken, iets wat thuis minder snel zal gebeuren. ‘Wie heeft er last van?’, denken veel mensen. Online-aperitieven of een glas inschenken om makkelijker in te slapen - ook al lijdt de kwaliteit van de slaap daar zeer onder – werken meer drinken in de hand. We raden aan om per week het aantal consumpties op maximaal tien te houden. Verspreid over de hele week uiteraard, en met een aantal weekdagen alcoholvrij. Wie nu sneller thuis een glas inschenkt, moet erover waken dat hij/zij onbewust geen gewoontes kweekt die na de quarantaine blijft hangen.”

75% meer oproepen

Sinds de thuisblijfmaatregelen in ons land van kracht zijn, merkt de Druglijn een flinke toename van het aantal oproepen. “We tekenden tussen de eerste en de derde week van de quarantaine 75% meer oproepen op. In de week van 16 tem 22 maart, was het nog kalm. Mensen moesten hun draai nog vinden hoe ze om moesten gaan met hun nieuwe leefsituatie. Het aantal oproepen per telefoon, per chat of per mail is sindsdien blijven stijgen. In de eerste week kregen we 106 oproepen, in de derde quarantaineweek was dat aantal gestegen tot 185. Sinds 18 maart hebben we de uren waarop men met ons kan chatten verdubbeld .”

De signalen die bij de organisatie binnenkomen zijn heel divers. “Het gaat om mensen die al alcohol- of drugproblemen hadden, en merken dat ze nu thuis in de problemen komen, tot mensen die de lockdown willen aangrijpen om te ontwennen. Ook gezinsleden contacteren ons.”

“Mensen willen opgenomen worden, maar hoorden dat er een opnamestop is, hebben te veel gebruikt, maar hebben schrik om naar de spoed te gaan, of dreigen door het wegvallen van de vaste structuur in hun leven te hervallen”, zegt Evenepoel. “Dan maken we hen duidelijk dat ze nog steeds naar de spoed kunnen. En dat toegankelijke verslavingszorg moeilijker wordt, maar dat er nog altijd mogelijkheden zijn. We willen vooral voorkomen dat mensen deze problemen nu alleen thuis moeten zien bol te werken.”

De Druglijn is anoniem bereikbaar op het nummer 078/15.10.20, via druglijn.be kan er ook gemaild of gechat worden.

