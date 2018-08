Gezonder leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zo ga je van start Dominique Prins

28 augustus 2018

15u47

Bron: AD 0 Medisch advies In zijn nieuwe boek 'Drink meer koffie' geeft de Zweedse arts Bertil Marklund tien simpele, concrete adviezen waarmee je meteen kunt beginnen. Hier licht hij alvast een tipje van de sluier.

Dit is niet het eerste boek dat mensen aanspoort om gezonder te leven en vast ook niet het laatste. Wat maakt uw boek anders?

"Er verschijnen inderdaad veel - vooral dikke - boeken op het gebied van gezondheid en gezond leven. Meestal gaan ze over één gezondheidsaspect, voeding bijvoorbeeld. Daarover krijg je dan zoveel informatie dat je door de bomen het bos niet meer ziet, waardoor de kans klein is dat je de adviezen in de praktijk brengt. Mijn boek bevat tien tips op verschillende gebieden, zoals beweging, ontspanning, voeding en mondgezondheid. Ik geef simpele, concrete adviezen, waarmee je meteen kunt beginnen. Dat is vaak het grootste probleem: de kloof tussen goede voornemens en actie ondernemen."

Wat is uw belangrijkste advies?

