GEZOCHT. Het Laatste Nieuws wil uw gewicht weten

01 oktober 2019

Vandaag in het nieuws: de helft van onze bevolking heeft overgewicht, bijna 16% is obees en 3% weegt te weinig. Toch blijft het gewicht van de Vlaming vaak een staatsgeheim. Voor een reportage in de weekendkrant van ‘Het Laatste Nieuws’ is onze redactie op zoek naar mensen die letterlijk op de weegschaal willen staan en over dat cijfertje willen praten. Weegt u te veel of net te weinig? Kan u daar niets of net alles aan doen, of moet u keihard werken om op een ‘normaal’ gewicht te blijven? En wat doen die kilo’s met uw leven? Wie onomwonden over ‘mijn gewicht en ik’ wil praten en ook voor de lens wil, mag een mailtje sturen naar celien.moors@dpgmedia.be. Alvast bedankt.