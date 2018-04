Gedaan met 'anti-rimpel': preventieve botox is nieuwe trend onder millennials Jolien Meremans

21 april 2018

18u25

Bron: FOXNews 2 Medisch advies Botox wordt meestal geassocieerd met mensen van middelbare leeftijd, die op zoek gaan naar een klok om de tijd terug te draaien. Toch kiezen steeds meer jonge millennials om preventief te vechten tegen tekenen van veroudering, voordat ze ooit opduiken. Ze maken steeds vaker gebruik van botox om voor eeuwig jong te blijven en hun schoonheidsidealen te volgen.

“Ik zie steeds meer twintig- en dertigjarige millennials naar mijn praktijk komen”, vertelt Dr. Paul Jarrod Frank, een cosmetisch dermatoloog en oprichter van PFRANKMD en PFRANKMD Skin Salon in New York City.

Andere vorm verzorging

Preventieve Botox, de behandeling van de gezichtsspieren die wordt toegepast om rimpels te voorkomen, wordt steeds populairder onder jongeren. "Tegenwoordig is het gewoon een andere vorm van verzorging, zoals je haar kleuren en gezichtsbehandelingen krijgen", Zei dr. Frank.

Jaarlijkse onderzoeken van de American Society of Plastic Surgeons bevestigen die trend en tonen aan dat het aantal Botox behandelingen onder 20- tot 29-jarigen met 20 procent is gestegen sinds 2010.

Bevroren gezicht

Er is geen exacte of ideale leeftijd om Botox te laten inspuiten, maar hoe eerder je de tekenen van veroudering behandelt, hoe beter je resultaten zullen zijn. "Als iemand vaak expressieve uitdrukkingen maakt met zijn gezicht en na verloop van tijd lijnen krijgt, moet die persoon overwegen een preventieve botox behandeling te nemen. Hoe later je begint, des te moeilijker het is om de ideale resultaten te bekomen. "

Volgens dr. Frank is het niet nodig om bang te zijn van de stereotiepe bevroren gezichten: "Botox zal niet merkbaar zijn als het wordt ingespoten in kleine doses door een ervaren dermatoloog. Patiënten zullen er opnieuw gezonder uitzien.”