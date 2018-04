Eerste lentezon? "Goed insmeren!" Lore Michiels

06 april 2018

16u59

Bron: VTM NIEUWS 0 Medisch advies Ook bij de eerste lentezon is het belangrijk om je meteen in te smeren. “Na een hele winter binnen zitten, is onze huid niets meer gewoon”, waarschuwen dermatologen.

Dit weekend mogen we het eerste echte lenteweer verwachten. Voor je op het terras in de zon gaat zitten, is het belangrijk om je goed in te smeren met zonnecrème. “We komen uit de wintermaanden. Onze huid is zeer bleek en heeft weinig pigmentatie opgebouwd in die periode”, zegt dermatoloog Sandra Swimberghe. “Dan is de huid vaak extra gevoelig om te verbranden.”

En dat moeten we zoveel mogelijk proberen te vermijden, want hoe vaker je huid verbrandt, hoe groter de kans op huidkanker. “Eigenlijk hebben we met tien minuten zonlicht al voldoende om de broodnodige vitamine D aan te maken”, aldus nog Swimberghe.

Huidtumoren

Huidkanker is in ons land een groot probleem, zeiden Europese dermatologen onlangs nog. Uit onderzoek blijkt dat het aantal kwaadaardige huidtumoren in België jaarlijks zal blijven stijgen met vijf tot negen procent.