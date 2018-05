Eén op de drie migrainepatiënten voelt zich schuldig over ziekte TT

08 mei 2018

14u18

Bron: Belga 21 Medisch advies Eén op de drie Belgen met migraine voelt zich schuldig over de impact van zijn ziekte op zijn omgeving. Dat blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd bij 1.000 migrainelijders in het kader van de Week van de Migraine. Die sensibiliseringsweek loopt van 14 tot 19 mei. Eén op de vijf Belgen heeft gedurende zijn leven last van migraine. De ziekte komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Volgens een onderzoek uitgevoerd in opdracht van GSK Consumer Healthcare geeft 1 op de 3 migrainelijders aan noodgedwongen activiteiten te moeten afzeggen omwille van migraine. Van deze groep voelen veel (40 tot 60 procent) migrainepatiënten zich daarover schuldig, ongeacht of het nu om professionele of privéactiviteiten gaat.

"Migraine is een ziekte met een flinke impact op het sociaal leven van de patiënt", zegt Jan Versijpt, neuroloog van het UZ Brussel. "Los van de effecten van de ziekte, die zich door plotse aanvallen van hoofdpijn en misselijkheid laten voelen, voelt een migrainepatiënt zich systematisch schuldig, omdat hij zowel sociale verbintenissen als professionele verplichtingen mist."

Een grote meerderheid van patiënten die wekelijks te kampen krijgen met migraineaanvallen geeft aan dat de ziekte doorweegt op de levenskwaliteit. Zo vindt meer dan de helft (51 procent) dat zijn of haar liefdes- en seksleven eronder lijdt.

Onzichtbare ziekte

Van de ouders heeft bijna 40 procent het gevoel tekort te schieten als ouder. En 40 procent vindt dat wekelijkse migraineaanvallen carrièremogelijkheden beïnvloeden. Dat de ziekte onzichtbaar is, zorgt voor meer onbegrip. Iets meer dan een derde van de migrainelijders zou graag hebben dat de omgeving meer begrip opbrengt.

In de apotheken zullen in de Week van de Migraine van 14 tot 19 mei naast de campagneposters, ook informatiebrochures over migraine liggen, en migrainedagboeken. "In de apotheek zien we heel vaak mensen met hoofdpijnklachten, dus ook migrainepatiënten", zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond. "We zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor hen. Daarom doen we ook mee met deze jaarlijkse campagne: zo kunnen we ook deze chronische aandoening bespreekbaar maken en patiënten gericht doorverwijzen."