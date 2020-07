Eén keer verbranden in de zon kan al huidkanker uitlokken: dermatoloog vertelt hoe je jezelf kan wapenen

“Onze huid beschermt zich op twee manieren tegen de uv-stralen van de zon om DNA-schade in onze huid te voorkomen en beperken: enerzijds door melanine (kleurpigment) aan te maken, anderzijds door het verdikken van de opperhuid”, zegt Thomas Maselis. “Beide reacties zorgen voor een natuurlijke bescherming van de huid tegen de negatieve invloed van zonnestralen, al is dat laatste een veel betere bescherming dan pigmentatie. Een rode huid wijst erop dat er huidcellen aan het afsterven zijn doordat uv-stralen schade hebben aangericht. De huid kan de DNA-schade slechts deels herstellen en die beschadigde huidcellen lokken vroegtijdige huidveroudering en -kanker uit. Zelfs als je maar één keer verbrandt, loop je al risico op huidkanker.”

Waarom verbrandt de ene sneller dan de andere?

Maselis: “De kracht van de zonnestralen en je huidtype bepalen hoe snel je onbeschermd in de zon zal verbranden. De uv-index is daar je raadgever: bij een lage verbrand je minder snel. Op zonnige dagen is de uv-index bij ons gemiddeld 3 à 4, maar ook dan is zonnebescherming aanbevolen. Sowieso is in België de kracht van uv-stralen minder sterk dan in tropische landen. Daarnaast speelt je huidtype een rol in het al dan niet snel verbranden. Type I heeft het minste kleurpigment, type V het meest. Hoe meer kleurpigment en hoe hoger het cijfer, hoe meer natuurlijke bescherming je huid biedt.”

Ook met geparfumeerde producten is het opletten geblazen. Zeker die waarin bergamotolie zit, maken de huid gevoeliger voor de zon of kunnen fotoallergische reacties uitlokken zoals jeuk, roodheid en blaasjes dermatoloog Thomas Maselis

Zijn er factoren die het risico op zonnebrand verhogen?

“Sommige medicatie zoals antibiotica, ontstekingsremmers, diuretica... kunnen ertoe leiden dat de huid veel sterker reageert op de zon. Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde diuretica het risico op huidkanker zelfs kunnen verhogen. Wie medicatie neemt, checkt dus best altijd bij zijn huisarts of deze de huid gevoeliger maakt voor zonlicht. Ook met geparfumeerde producten is het opletten geblazen. Zeker die waarin bergamotolie zit, maken de huid gevoeliger voor de zon of kunnen fotoallergische reacties uitlokken zoals jeuk, roodheid en blaasjes.Ten slotte speelt je eigen huidconditie een rol: in de winter heeft je huid een minder goede natuurlijke bescherming dan tijdens de zomer. Wie ‘s winters naar een tropische bestemming trekt, moet zich dan meer en beter beschermen tegen de zon.”

Moeten alle lichaamsdelen even goed beschermd worden? Of kunnen bepaalde lichaamsdelen beter zonlicht verdragen?

“Geslachtsdelen ‘bruinen’ bijzonder goed, maar alle andere lichaamsdelen zijn even gevoelig voor zonlicht en lopen dus evenveel risico op zonnebrand.”

Wat als het kwaad geschied is?

“Roodheid treedt gemiddeld acht uur na de blootstelling aan de zon op, maar het kan ook veel sneller. Een verbrande huid zie je én voel je: je krijgt een branderig, prikkend gevoel op plekken waar de huid blootgesteld is aan de zon. Een ventilator of ijs kunnen helpen om de huid af te koelen. Aftersun doet dit ook een beetje. Beter is om nooit aftersun te moeten gebruiken, want dit betekent dat je je huid ernstig beschadigd hebt. Als de zonnebrand ernstig is, kun je ziek worden of kunnen er blaren op de huid komen. In dat geval ga je het best naar de huisarts.”

“Al bij al herstelt een rode huid zich vrij snel aan de buitenkant, maar de schade kan pas decennia later echt zichtbaar zijn. Vroegtijdige huidveroudering en huidkanker zijn gevolgen van een huid die ooit verbrand is geweest. De jongste vijftien jaar is er een stijging met liefst 400 procent in huidkankers vastgesteld, en dat is te wijten aan onze ‘zoncultuur’. Het grootste misverstand is dat een keer-tje zonnebrand oplopen niet erg is, want één keer verbranden is al voldoende om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Het komt het meest voor bij mensen boven de 50 jaar, maar iedereen kan ermee te maken krijgen.”

Wat is de beste manier om te voorkomen dat je huid verbrandt?

“De beste bescherming bestaat uit schaduw en kleding, inclusief hoed en zonnebril. Zonnecrème smeren is je laatste hulpmiddel. Vermijd ook direct zonlicht tijdens de middaguren.”

Welk type ben jij?

Huidtype 1: heel licht: verbrandt zeer snel, bruint nooit

Huidtype 2: licht: verbrandt meestal en wordt lichtjes bruin

Huidtype 3: licht getint: verbrandt niet zo snel, bruint makkelijk

Huidtype 4: natuurlijk getint: verbrandt bijna nooit

Huidtype 5: donker getint of bruingeel: verbrandt bijna nooit

Huidtype 6: zeer donker tot zwart: verbrandt bijna nooit

Hoe kan je huidkanker herkennen?

Een op drie Belgen checkt zijn huid nooit op verdachte vlekjes. Nochtans is huidkanker — meestal veroorzaakt door onveilige of overdreven uv-blootstelling — de meest voorkomende kanker. Controleer dus af en toe lichaamsdelen die veel met de zon in contact komen: gezicht, nek, rug, armen en benen.

1. Basaalcelcarcinoom: de meest voorkomende en minst gevaarlijke huidkanker. Ziet er meestal uit als een huidkleurige bobbel met een glanzende rand of een wonde die niet geneest.

2. Spinocellulair carcinoom: vaak voorkomende vorm; duikt vooral op op delen van de huid die veel aan de zon werden blootgesteld (gezicht, hoofdhuid) en ziet er meestal uit als een koortsachtig gezwelletje.

3. Melanoom: minst voorkomende maar gevaarlijkste type, omdat hij kan uitzaaien. In tegenstelling tot de andere huidkankersoorten komen melanomen vaker voor in jongere leeftijdsgroepen. Zien eruit als gepigmenteerde vlekken die binnen enkele weken of maanden donkerder kunnen worden of onregelmatige randen ontwikkelen. Onmiddellijke behandeling is noodzakelijk.

KLOPT DAT?

Een gebruinde huid kan niet meer verbranden?

Maselis: “Een gebruinde huid kan wel verbranden, maar minder snel omdat de opperhuid al dikker is.”

Zonnebanken voorkomt zonnebrand?

“Een geleidelijke bruining waarbij de opperhuid dikker wordt, biedt een veel betere bescherming en bij gebruik van de zonnebank gebeurt dat niet echt. Bovendien is bewezen dat zonnebanklicht, dat heel veel uva-licht en maar weinig uvb-licht bevat, huidkanker kan veroorzaken en melanoom, de meest gevaarlijke huidkanker, uitlokt. Een gebruinde huid biedt maximaal 10 procent bescherming tegen zonlicht. “

Op een bewolkte dag in België kun je niet verbranden?

“Bewolking laat uv-stralen door, waardoor je nog steeds risico loopt op zonnebrand. Alleen bij heel zware bewolking is er geen risico. Gebruik een uv-meter om te weten welke stralingssterkte het zonlicht heeft om je zonnebescherming al dan niet aan te passen. Vanaf uv-index 3 is smeren aanbevolen.”

Om mooi bruin te worden moet ik eerst goed verbranden?

“Begin vorige eeuw werd een gebruinde huid als lelijk gezien, maar nu associëren we het met vakantie, plezier, luxe, schoonheid... Van dat idee moeten we af. ‘Mooi’ bruin word je niet door tien dagen volop in de zon te liggen, maar door het hele jaar door in de buitenlucht te zijn en je huid de kans te geven geleidelijk zijn natuurlijke zonnebescherming (het verdikken van de opperhuid, red.) te laten opbouwen. Verbranden is écht niet goed, zelfs niet één keer.”

