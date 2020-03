Een eenvoudige tip tegen virussen: raak je gezicht minder vaak aan. Maar hoe doe je dat? LH

05 maart 2020

20u54

Bron: The New York Times 1 Medisch advies De uitbraak van het coronavirus was blijkbaar nodig om ons bewust te maken van hoe vaak we ons gezicht aanraken - volgens studies liefst 23 keer per uur. Hier zijn vier eenvoudige tips die de New York Times verzamelde om dat te laten.

Houd een doos zakdoekjes bij de hand

Wanneer je de drang voelt om te krabben, over je neus te wrijven of je bril goed te zetten, neem een zakdoekje en gebruik die in plaats van je vingers te gebruiken.

Als je denkt dat je moet niezen, maar je hebt geen zakdoekje bij de hand, nies dan in je elleboog in plaats van in je hand, zeggen gezondheidsexperts. Als je niest in je hand geef je je ziektekiemen sneller door aan andere mensen of voorwerpen om je heen.

Herken triggers

Pauzeer de hele dag door om dwangmatig gedrag op te merken. Zodra je je meer bewust bent van wanneer en waarom je je gezicht aanraakt, kan het aanpakken van de oorzaak een oplossing zijn. Als je bijvoorbeeld merkt dat je in je ogen wrijft omdat ze droog zijn, gebruik dan hydraterende oogdruppels. Als je je hand gebruikt om je kin te laten steunen of om je haar aan te passen, wees je daarvan bewust.

Mensen met contactlenzen zouden zelfs beter een bril overwegen; dat zou hen ontmoedigen om in hun ogen te wrijven. En hoewel mondmaskers niet erg effectief zijn voor het voorkomen van het virus, kunnen ze een fysieke barrière tegen het aanraken van de neus of mond.

Tot slot kunnen post-its in het huis of kantoor ook nuttige herinneringen zijn om het gezicht niet aan te raken.

Houd je handen bezig

Als je je handen bezig houdt met een stressbal of ander voorwerp, kan dit ook het aantal keren dat je je gezicht aanraakt verminderen en triggers minimaliseren, aldus artsen. Uiteraard mag je ook niet vergeten om dat voorwerp regelmatig schoon te maken. Geen stressbal om je handen bezig te houden? Leg je handen op je schoot of probeer een andere manier vinden om ze bezig te houden, klinkt het ook nog.

Geparfumeerde zeep of lotion kan ook helpen. Wanneer je je handen dan dicht bij je gezicht brengt, kan die geur je meer bewust maken van je acties.

Gewoon rustig blijven

De vierde tip is een algemeen advies van Stew Shankman, professor in de psychiatrie en gedragswetenschappen. “Mensen moeten proberen stress te verminderen. Stress beïnvloedt je immuunsysteem, en hoe meer je gestrest bent, hoe meer je je vermogen om infecties te bestrijden vermindert”, zegt hij. Volgens Shankman is het dan ook beter om in het moment zelf aanwezig te zijn, meditatie of mindfulness te doen, of gewoon op je ademhaling te letten.

Zolang je handen proper zijn, is het aanraken van je gezicht niet catastrofaal. “Het is een natuurlijk gedrag dat we allemaal doen. Het is niet het einde van de wereld”, besluit hij geruststellend.