Belgische werknemer weegt te veel en beweegt te weinig: zo doe je er iets aan

Over enkele dagen klinken we op het nieuwe jaar en op onze gezondheid. Een ideaal moment om nieuwe voornemens uit te spreken: meer sporten bijvoorbeeld, minder eten en drinken, stoppen met roken. En we houden ze beter vol, want volgens een studie van IDEWE bij 300.000 werkende Belgen, zijn we te dik en bewegen we te weinig. Een aantal stappen om gezonder te worden.

1. B egin met goede voornemens op 1 februari

Joepie, we krijgen nog een maandje uitstel, want wie zijn of haar goede voornemens start op 1 januari, houdt ze meestal niet vol. De eerste dagen van het nieuwe jaar zijn er immers nog heel wat feestjes. Zet daarom geen domper op de feestvreugde en begin met je goede voornemens op 1 februari, een periode waar ook tal van acties starten zoals Tournée Minerale. Elke dag is trouwens een geschikte dag om met goede gewoontes te starten. Ging het niet goed, begin gewoon de volgende dag met frisse moed opnieuw.

2. Zoek iemand die ook wil stoppen met roken

Actief en passief roken zijn wereldwijd verantwoordelijk voor zes miljoen sterfgevallen per jaar. Ook passief roken leidt tot luchtweginfecties, kanker, hart- en vaatziekten. In 2016 rookte 28,2% van de onderzochte werknemers. Bij de vrouwen is dat bijna 21%, bij de mannen 34%. Jongeren roken het meest. Het percentage rokers neemt wel af met de leeftijd.

Wie wil stoppen met roken, zoekt zich op het werk best een maatje want 'samen sterk'. Andere tips: schrijf de voor-en nadelen van roken uit. Waarom zou je er niet mee stoppen, waarom wel? Bepaal een stopdatum, maar opgelet: plan die niet te ver in de toekomst. Maak vooral tijd voor wat je graag doet of zoek enkele nieuwe (gezonde) gewoontes. En misschien had je deze nog niet gehoord: drink een glas water als de drang naar een sigaret je overvalt.

3. Zet je auto wat verder op de parking

Driekwart van de Belgische werknemers beweegt te weinig. Dagelijks 30 minuten actief zijn aan matige intensiteit, moet volstaan. 73% van de onderzochte werknemers bewoog echter minder dan 150 minuten per week. Bij de vrouwen is dat 78,1%, bij de mannen 69%. Bij wie jonger is dan 25 haalt 66,2% de beweegnorm niet, bij 50-plussers is dat 75,9%.

Het gewicht van Belgische werknemers blijft trouwens toenemen. Vooral in de transportsector is dringend actie nodig, zegt IDEWE. Volgens hen kunnen ook werknemers in de horeca, zorg, bouw en handel een extra duw in de rug gebruiken.

Enkele tips: neem de trap in plaats van de lift, wandel rond terwijl je telefoneert. Ga naar je collega toe, in plaats van te mailen en zet de printer en het kopieerapparaat op een afstand van je bureau. Wandel, fiets of loop enkele keren per week naar het werk of tijdens de lunchpauzes. Of stap bijvoorbeeld een halte vroeger uit de bus of zet je wagen wat verder op de parking.

4. Haal die bloeddruk naar beneden

In 2016 had 17,2% van de onderzochte werknemers een te hoge bloeddruk – hoger dan of gelijk aan 140/90. Bij de vrouwen is dat 11,7%, bij de mannen 21,4%. De bond van Amerikaanse cardiologen heeft recent de drempel voor te hoge bloeddruk verscherpt tot 130/80 en ook de Europese tegenhanger overweegt bij ons de norm strenger te maken. Liefst 59,9% van de werknemers lijdt aan een te hoge bloeddruk.

Vooral in de bouwsector heeft bijna 1 op de 4 er last van, in de transportsector is dat bijna 30%. Het wordt dus zaak de bloeddruk te verlagen, door bijvoorbeeld gezond te eten en zout en vetten te beperken. Ook niet roken of alcohol achterwege laten, helpen.