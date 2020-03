Beduidend meer vrouwen dan mannen overleven corona. Is sterke geslacht genetisch beter bestand?

Hun extra X-chromosoom, én het geslachtshormoon oestrogeen. Die genetische ‘voordelen’ maken vrouwen weerbaarder voor infectieziekten, zoals ook corona er één is. Dat is althans wat onder meer Duits viroloog Thomas Pietschmann van het Centre for Infection Research beweert in zijn verklaring voor het lagere sterftecijfer bij vrouwen onder de coronadoden. Van de in China geïnfecteerde vrouwen sterft ongeveer 1,7 procent. Van de mannen haalt 2,8 procent het niet.

Sterke geslacht

Ook hier dus blijkt de vrouw het sterke geslacht. Maar zijn vrouwen ook echt beter bestand tegen corona? En is dit dan werkelijk genetisch bepaald? “Feit is dat ons afweersysteem dat ons tegen virussen en bacteriën moet beschermen een complex verdedigingsmechanisme is”, zegt professor Bruce Poppe, hoofddocent menselijk genetica aan de UGent. “Het DNA heeft daarin sowieso een belangrijke invloed. Voor bijvoorbeeld HIV zijn er bepaalde genetische afwijkingen of varianten bekend die zouden kunnen bijdragen dat een persoon minder vatbaar voor besmetting is dan een ander.” Maar of dat voor corona nu het extra X-chromosoom is? De geneticaspecialist heeft zo zijn twijfels. “Het is alvast nooit bewezen. Dat het hormoon oestrogeen de vrouw extra zou beschermen, daar zie ik al helemaal geen verband.”

“Zijn vrouwen werkelijk algemeen minder vatbaar voor virale infecties?” Ook viroloog professor Johan Neyts (KU Leuven) herhaalt de vraag. “Of het extra X-chromosoom tegen corona eventueel meer bescherming biedt, moet nog worden onderzocht. Voor wat de bekende virale infectieziektes HIV, herpes, hepatitis B en C en de gewone influenza-griep betreft, heb ik in mijn loopbaan alleszins nog maar weinig verschil tussen de geslachten gezien.” Bij de Mexicaanse griep hadden zij zelfs veel ergere symptomen, weet professor Steven Callens, diensthoofd Infectieziekten in UZ Gent. “Er moet een andere verklaring zijn. Momenteel is de ziekte nog te onbekend, met nog te weinig besmettingen, om het verschil te verklaren, als dat er al echt zou zijn.”

Hoger sterftecijfer mannen

Dat, eenmaal besmet, een dergelijke infectie voor een man gemiddeld slechter afloopt dan voor een vrouw, is volgens de virologen wél aanneembaar. De verklaring: hun ongezondere levensstijl, met onder andere meer overgewicht en een hoge bloeddruk. Mannen roken ook meer, en zijn daardoor sowieso gevoeliger voor luchtweginfecties. “Mannen lijden gewoonweg meer aan onderliggende aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en longaandoeningen”, verklaart professor dr. Didier Ebo, diensthoofd Immunologie in het UZ Antwerpen. “Dat zorgt bij een besmetting voor ernstigere complicaties, en een hoger sterftecijfer. Vooral diabetici en mensen met hart- en vaatziekten overlijden aan corona. Maar dat is bij de gewone seizoensgriep niet anders.”

Kinderen minder besmet

Dat kinderen - voorlopig - uit de greep van Covid-19 blijven, heeft volgens de experts vooral met de factor blootstelling te maken. Kinderen hebben nu eenmaal een minder groot sociaal netwerk. “En er reizen er ook maar weinig naar China of Zuid-Korea”. Dat jonge kinderen beter beschermd zouden zijn door moedermelk, gaat volgens professor Ebo niet op. “De extra bescherming die de baby meekrijgt via de placenta vermindert al na drie à vier maanden, en is na zes tot zeven maanden volledig weg. Ook de antilichamen via eventuele borstvoeding bieden maar drie tot vier weken extra bescherming. Corona is bovendien een nieuw virus, waartegen ook de moeder nog niet is beschermd.”

De infectiespecialisten zien wel dat kinderen vooral bij virale infecties vaak minder erg ziek zijn dan volwassenen. “Een kind met de windpokken, of vroeger de mazelen, is er vaak minder erg aan toe”, weet professor Callens. “Zij doen één koortspiekje, en daarmee is vaak de kous af. De verklaring? Ook hier moet de wetenschap het antwoord nog schuldig blijven.”

Ouderen meest kwetsbaar

De kans om aan corona te overlijden, neemt wel onmiskenbaar toe met de leeftijd. Onder kinderen zijn er nog géén dodelijke slachtoffers, en ook tot 50 jaar komt het sterftecijfer niet boven de één procent uit. Een pak gevaarlijker is het virus voor 70-plussers, met al acht procent doden. Van de besmette 80-plussers sterft zelfs zo’n vijftien procent. Hoeft volgens de experts niet te verbazen. “Hoe meer het immuunsysteem veroudert, hoe minder efficiënt het wordt.”