Arts dient vaccinatietwijfelaars van antwoord: “Die kinderziekten van vroeger zijn echt niet zo onschuldig”

Hoe veilig zijn vaccins? Heeft het nog zin om kinderen te vaccineren tegen ziektes die bijna niet meer voorkomen? Steeds meer mensen zitten met vragen over het nut en de veiligheid van vaccinaties. Klinisch bioloog prof. dr. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) geeft uitleg en een vader vertelt over zijn twijfels over het nut en de risico’s van vaccins. “Ik had en heb ook grote vragen bij de economische belangen die in dat vaccinatieverhaal spelen.”

De bekendste vaccinatietwijfelaar is Robert De Niro. Zijn zoon Elliot heeft autisme. Zelf kan de acteur het zich niet meer herinneren, maar volgens zijn vrouw is dat in één klap gebeurd, na het combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella. De antivaccindocumentaire ‘Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe’ legt hetzelfde verband. Volgens de makers kunnen sommige vaccins autisme veroorzaken. De Niro programmeerde Vaxxed op zijn filmfestival, maar trok de documentaire terug toen er een golf van protest opstak. Daar had hij achteraf spijt van. “Ik ben geen antivaxer en ik heb ook mijn twijfels over de documentaire”, gaf hij als commentaar. “Maar ik zit wel met vraagtekens. Bovendien vind ik dat je andere beweringen niet moet negeren. De mensen moeten de film maar bekijken en er zelf over oordelen.”

De vader twijfelt

Michaël* is dezelfde mening toegedaan. Zijn kinderen kregen als baby de klassieke vaccinaties, inclusief het

wettelijk verplichte poliovaccin. Tijdens het medisch onderzoek in de lagere school zouden ze hun opvolgvaccin tegen mazelen, bof en rubella krijgen. Toen besloten Michaël en zijn vrouw dat het voor hun kinderen niet meer hoefde. Dat was een kwestie van “voortschrijdend inzicht”, zegt hij zelf.

Michaël: “Ik heb als jonge gast een paar jaar door Afrika gereisd. Op voorhand had ik netjes de aangeraden vaccins geregeld. Toen ik in Sudan aankwam, was daar net meningitis uitgebroken. Ik keek in mijn vaccinatieboekje. Daar bleek ik niet tegen gevaccineerd. Tijdens mijn reis begon ik me af te vragen hoe nuttig al die vaccinaties wel waren. Ik stopte met het slikken van mijn malariatabletten, en kwam in Malawi in het ziekenhuis terecht … met malaria. Daar lag ik naast toeristen die hun malariakuur wel correct volgden. Toch hadden die net als ik de ziekte gekregen. Wat is dan de zin, vroeg ik mij af. Ik geef toe: het is een heel persoonlijke overweging.”

Ik geloofde in de zelfhelende kracht van het lichaam Michaël

Jezelf niet vaccineren is één ding, je kinderen niet vaccineren is nog een hele stap verder. Michaël had groeiende twijfels over het nut en de risico’s van vaccins. Hij vroeg aan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) of ze hem een overzicht van eventuele nevenwerkingen konden bezorgen.

Michaël: “Dat vonden ze een gekke vraag, ongepast zelfs. Terwijl er bij elk medicament toch een ellenlange bijsluiter zit? Een beetje informatie is toch niet te veel gevraagd? Ik had en heb ook grote vragen bij de economische belangen die in dat vaccinatieverhaal spelen. Het is een miljardenbusiness, waarin farmaceutische bedrijven stevig lobbyen bij overheden en soms op maffioze wijze tegenstemmen de mond snoeren. Denk maar aan de Mexicaanse griep van tien jaar geleden. Toen hebben ze iedereen heel bang gemaakt en vaccins en geneesmiddelen verspreid die niet werkten en achteraf bekeken ook niet nodig waren.”

Michaël studeerde in die periode ook natuurgeneeskunde. Dat versterkte zijn geloof in de zelfhelende kracht van het lichaam.

Michaël: “Van kinderziekten heb ik het idee dat kinderen daar eigenlijk door moeten. Dat is beter voor je weerstand dan een vaccin, denk ik. In een welvarend land als het onze, waar kinderen gezond opgroeien en er goede ziekenhuizen zijn, lijkt me dat minder erg dan in gebieden waar er geen medische zorgen zijn. Anderzijds geloof ik ergens ook wel in vaccinaties. Ik vermoed dat het tot problemen zou leiden als we collectief zouden stoppen met vaccineren. Maar als grote aantallen mensen gevaccineerd zijn, zoals in ons land, is iedereen beschermd door de groepsimmuniteit. Ook de mensen die zich niet laten vaccineren. Is dat moreel helemaal zuiver op de graat? Kijk, ik blijf twijfels hebben over het nut en de risico’s. Die mogelijke schaduwzijde van vaccins krijg ik voor mezelf niet helder. Door mijn kinderen niet te vaccineren, weet ik tenminste zeker dat zij daar alvast geen last van zullen hebben.”

En zo geschiedde. Na een kittelorig telefoontje van het CLB liet Michaël weten dat ze de vaccinaties via de huisarts zouden regelen, en dat was het einde van het verhaal.

De zoon is pro

Of toch niet helemaal. Sam*, de oudste zoon van Michaël, besloot op zijn eenentwintigste om zich toch te laten vaccineren. Dat zijn vader geen antwoord kreeg op zijn vragen, vindt Sam niet kunnen. Zelf is hij wel overtuigd van het nut van vaccins.

Tijdens mijn studies biologie kreeg ik les over immunologie. Het eerste wat die professor zei, was: laat jullie alstublieft vaccineren Sam

Sam: “Tijdens mijn studies biologie kreeg ik les over immunologie en vaccinaties. Het eerste wat die professor zei, was: laat jullie alstublieft vaccineren. Hij noemde vaccins samen met antibiotica de grootste vooruitgang in de gezondheidszorg van de twintigste eeuw. Daarna heb ik me verder in het thema verdiept. Ik wist dat ik het basisvaccinatieschema niet helemaal afgemaakt had en besliste om dat toch nog te doen.”

Tijdens een consultatie met de studentenarts zocht die online uit wanneer en waartegen Sam gevaccineerd was. Haar advies: een vervolgvaccinatie tegen mazelen, bof en rubella en een vaccinatie tegen tetanus.

Sam: “De arts was zeer geïnteresseerd en we hadden een open gesprek. Ze gaf nuchter uitleg en drong niet aan op meer vaccinaties dan nodig. Ze kwam in elk geval niet over als een ‘handpop van de farmaceutische industrie’. (lacht) Dat boezemde me vertrouwen in. De eerste vaccinatie, tegen mazelen, bof en rubella, kreeg ik al tijdens die consultatie zelf. Dat vaccin bevat een verzwakte, maar levende vorm van het virus. De dag erna heb ik me wat grieperig gevoeld. Een teken dat het vaccin goed aansloeg. Een maand later is de tetanusvaccinatie gevolgd. Dat vaccin bevat onschadelijk gemaakte gifstoffen van tetanusbacteriën. Mijn arm voelde wat loom en stijf, maar dat was alles.”

Sam: “De laatste inenting vond ik heel belangrijk voor mijn gezondheid. Een geïnfecteerde wonde kan genoeg zijn. Het ziektebeeld is allesbehalve aantrekkelijk en je kan er zelfs van sterven. Die ga ik dus zeker om de tien jaar herhalen, zoals geadviseerd. De kans dat ik zonder vaccin mazelen, bof of rubella gekregen zou hebben, schat ik wel heel klein in. Omdat de meeste mensen in ons land gevaccineerd zijn, krijgen die ziekten hier nauwelijks een kans.”

De reden dat Sam zich liet vaccineren, heeft meer met ethische overwegingen dan met gezondheidsredenen te maken. Hij volgde als keuzevak bio-ethiek en leerde dat vaccinatieschema’s mensen beschermen die geen vaccinatie kunnen krijgen.

Mezelf beschermen tegen ziekte was niet mijn grootste bekommernis Sam

Sam: “Je eigen gezondheid is je eigen zaak, maar antivaxers brengen ook de gezondheid van andere mensen in gevaar. Baby’s kunnen het vaccin tegen mazelen, bof en rubella bijvoorbeeld maar krijgen als ze één jaar oud zijn. Dat eerste levensjaar hangen ze dus af van de groeps-immuniteit. Als grote aantallen kinderen gevaccineerd zijn, vindt de ziekteverwekker te weinig kinderen om te infecteren. Daalt hun aantal onder een kritieke grens, dan houdt de verspreiding op. Voor mazelen moet de vaccinatiegraad bijvoorbeeld 95 procent zijn, omdat de ziekte zo besmettelijk is. Een klein deel van de mensen heeft ook een slecht werkend immuunsysteem en mag geen vaccinaties krijgen. Gezonde mensen die zich laten vaccineren, beschermen zo mensen die dat niet kunnen. Eén grieperige zaterdag heb ik daar wel voor over.”

Heeft Sam begrip voor de beslissing van zijn ouders?

Sam: “Over dit thema hebben we een andere mening. Dat mag. Ik was liever volledig gevaccineerd geweest, maar waardeer dat ze mij volledig vrijlaten om te doen wat ik wil. Voor mij hoorde deze beslissing bij het volwassen worden. Dan neem je je eigen gezondheid in handen, inclusief de vaccinaties.”

Michaël: “Ik heb respect voor zijn beslissing. We hebben erg ons best gedaan voor onze kinderen. Maar als een kind volwassen wordt, moet je je niet meer moeien. Hij maakt nu zelf zijn keuzes.”

Wat zegt de arts?

Klinisch bioloog prof. dr. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) heeft begrip voor de frustraties van mensen als Michaël die vragen stellen en geen antwoord krijgen.

Isabel Leroux-Roels: “Mensen worden mondiger, autoriteit is niet meer vanzelfsprekend. Ze googelen zelf hun informatie samen en stellen kritische vragen. Artsen en andere gezondheidswerkers hebben vaak niet genoeg tijd om daar rustig en uitgebreid op in te gaan. Of ze weten niet wat ze moeten antwoorden. Dat is een probleem. De artsenopleiding duurt maar zes jaar meer. Daarbij gaat er veel meer tijd naar therapeutische geneeskunde dan naar preventie. Ook al zijn preventieve maatregelen zoals vaccinatiecampagnes enorm belangrijk voor de volksgezondheid.”

De Vlaamse overheid speelt in op de groeiende vaccintwijfel. Het Agentschap Zorg en Gezondheid lanceert een crisisplan en bereidt campagnes voor. Het vernieuwde boekje van Kind en Gezin bevat veel info over vaccins, de ziektes die ze voorkomen en de risico’s van die ziektes. Dit moet ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad niet onder een kritische drempel zakt. Voorlopig zit dat hier nog snor.

Leroux-Roels: “Vlaanderen vaccineert voorbeeldig. Onze vaccinatiegraad is stabiel en zit ergens tussen de 93 en 96 procent. In Brussel en Wallonië is het wat minder. Wallonië is cultureel sterk op Frankrijk gericht. Dat is een van de Europese landen waar de vaccinatietwijfel toeneemt, samen met Italië, Duitsland, Bulgarije, Polen en Roemenië. We zien vaak een verband tussen vertrouwen in de overheid en de vaccinatiegraad. Het vertrouwen in de Vlaamse overheid valt dus blijkbaar nog mee. Dat Kind en Gezin overal goed bereikbaar is en dat de meeste vaccins gratis zijn, helpt zeker ook.”

Als de vaccinatiegraad onder een kritische drempel zakt, kan het plots snel gaan. Een goed voorbeeld zijn de recente uitbraken van mazelen in de Verenigde Staten.

Leroux-Roels: “De mazelen waren sinds 2000 geëlimineerd in de VS. De ziekte kwam er niet meer voor. Recent kregen New York en andere staten plots weer te maken met grote uitbraken. Een Joodse man was in Israël besmet geraakt en bracht de ziekte mee naar New York. In de wijken Brooklyn en Queens zijn er grote Joods-orthodoxe gemeenschappen met een lage vaccinatiegraad, wegens religieuze bezwaren. De mazelen gingen er als een vuurtje rond.”

Mazelen is meer dan een beetje koorts en wat rode vlekjes. Het is niet onschuldig Isabel Leroux-Roels

De vraag is of dat zo erg is. Alle kinderen maakten vroeger toch mazelen door?

Leroux-Roels: “We zijn het allemaal een beetje vergeten, omdat we niet meer met die kinderziekten geconfronteerd worden. Maar ze zijn niet onschuldig. Mazelen is meer dan ‘een beetje koorts en wat rode vlekjes’. Toen er nog geen vaccin bestond, moest één kind op de vijf met mazelen in het ziekenhuis opgenomen worden. Sommigen kregen een longontsteking. Eén op de duizend kreeg een hersenontsteking, wat kan leiden tot blijvende doofheid, blindheid en mentale achterstand. Twee op de duizend kinderen stierven. Zwangere vrouwen die besmet worden, kunnen te vroeg bevallen of hun kind verliezen. Een mazeleninfectie leidt ook tot een tijdelijke verzwakking van het afweersysteem. Daardoor zijn kinderen in de weken en maanden na het herstel vatbaarder voor griep en diarree. Ook infecties met tetanus, difterie, meningokokken en pneumokokken kunnen trouwens ernstige verwikkelingen met zich meebrengen.”

En de link met autisme, wat denkt de dokter daarover?

Leroux-Roels: “Dat verhaal blijft maar rondgaan. Een ramp. De Britse antivaccinatieactivist Andrew Wakefield heeft in 1998 in een artikel beweerd dat het vaccin tegen mazelen, bof en rubella autisme kon veroorzaken. Daarbij heeft hij zware methodologische fouten gemaakt en fraude gepleegd. Hij is zijn licentie als arts kwijt en The Lancet heeft het artikel teruggetrokken. Tientallen andere grootschalige studies hebben intussen aangetoond dat er geen verband is tussen het vaccin en autisme.”

Tientallen grootschalige studies hebben aangetoond dat er geen verband is tussen het vaccin tegen mazelen, bof en rubella en autisme Isabel Leroux-Roels

Check je vaccinaties

Tegenwoordig worden vaccinatiegegevens digitaal bijgehouden in Vaccinnet, de vaccinatiedatabank van de Vlaamse overheid. Je kan zelf opzoeken wanneer je welke vaccinaties gekregen hebt. Surf daarvoor naar

www.myhealthviewer.be en log in met je elektronische identiteitskaart en pincode of via de app itsme. Als je een extra vaccin krijgt van je huisarts, bij je werkgever of in een reiskliniek, vraag dan dat ze dat registreren in Vaccinnet.

* Michaël en Sam zijn niet de echte namen van de getuigen.

