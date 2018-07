Als het jeukt, moet je krabben. Maar wat als het 24 uur per dag jeukt over je hele lichaam? Malou van Hintum

10 juli 2018

12u24

Bron: Trouw 0 Medisch advies Chronische jeuk is gekmakend én wijdverbreid; een op de zes mensen lijdt eraan. Het gaat 24 uur per dag door. Een oorzaak kan lang niet altijd worden gevonden, een remedie evenmin.

Anne Vilé is 23 jaar en heeft door ernstige eczeem altijd jeuk: "Rol eens een uur lang naakt door glaswol, of door een veld brandnetels. Dát is chronische jeuk, en dat voel ik elke minuut van de dag. Ik slaap echt shit, soms maar een uur. Dan ben ik overdag kapot. Ik heb van alles geprobeerd: slaappillen, melatonine, yoga, meditatie. Niks helpt. Bovendien gaat het krabben als ik slaap gewoon door."

