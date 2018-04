Allergisch voor berkenpollen? "Neem nu al medicatie" Tessa Rens

06 april 2018

15u41

Bron: VTM NIEUWS 0 Medisch advies Mensen met een allergie voor berkenpollen doen er goed aan om te starten met hun medicatie. Dat adviseren de meteorologen van Meteovista. “Ongeveer tien procent van de Belgische bevolking is allergisch aan berkenpollen, vanaf nu wordt het afzien voor hen”, zegt ook allergie-expert Philippe Gevaert van UZ Gent aan VTM NIEUWS. Opvallend: het is ook opletten met verse appels en peren.

Door het zachte lenteweer waar we sinds deze week mee te maken hebben, zullen steeds meer berken in bloei komen. De berk verspreidt sterk allergeen pollen en veroorzaakt in het boompollenseizoen de meeste klachten. Doordat het vanaf vandaag overwegend droog is, stijgt de concentratie boompollen in de lucht flink.

In eerste instantie gaat het om enkele berken die pollen verspreiden, maar dit kan al klachten veroorzaken. De echte piek van het berkenpollenseizoen wordt in de tweede helft van april verwacht.

Ook haagbeuken, populieren en wilgen komen op steeds meer plaatsen tot bloei. De laatste drie soorten verspreiden slechts licht allergeen pollen, waardoor niet zo veel mensen er last van hebben. Mensen die alleen allergisch zijn voor graspollen kunnen ook nog eventjes ongestoord genieten van het fraaie lenteweer. Normaal gezien komen eind april of begin mei de eerste grassen tot bloei.

Appels en peren

Zestig procent van mensen die allergisch zijn aan berkenpollen, ondervinden ook last bij het eten van bepaalde fruitsoorten en noten. “Ze reageren vaak op appels, peren, kersen, enzovoort vanwege de sterke kruisallergie tussen berken en die fruitsoorten”, zegt Gevaert. Ze krijgen dan een zwelling, prikkeling of tinteling in de mond.

Het gaat hier wel alleen om verse producten. Van zodra je de appels kookt om er bijvoorbeeld appelmoes van te maken, krijg je die allergische reactie niet. Die reactie op het fruit is er normaal gezien het hele jaar door, maar is meer aanwezig in deze periode.